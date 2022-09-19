Новая комедия Незлобина "Конец света" выйдет до конца 2022 года

Премьера мистической комедии "Конец света" состоялась на фестивале "Новый сезон", который проходит на курорте "Роза Хутор". По предварительным планам, зрители смогут посмотреть сериал в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" уже в этом году, сообщил ТАСС в понедельник режиссер проекта Александр Незлобин.
"Мы надеемся, что наш сериал выйдет раньше, чем настоящий конец света случится. А если быть точнее - до конца этого года на "Кинопоиске", — сказал он.
"Конец света" — мистическая комедия о Князе Тьмы (его сыграет Юрий Колокольников), который внезапно появляется в московском районе Чертаново. Для реализации планов ему нужна помощь сына (Семен Трескунов) — тридцатилетнего кассира супермаркета. Теперь Князю Тьмы придется строить отношения с земным родственниками.
Вместе с Юрием Колокольниковым и Семеном Трескуновым в сериале сыграли Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина, Николай Шрайбер, Сергей Селин и другие.
Сценаристы проекта — Алена Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии автора сериалов Cinemax и HBO Max "Воин", "Банши" и "Изгой" Адама Таргума. Продюсировали "Конец света" Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук и Михаил Китаев.