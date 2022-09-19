Андрей Носков рассказал о новом фильме «До звезды»

«Для меня это очень важный проект. Во-первых, это мой дебют: раньше я ставил спектакли, снимал короткометражки, однако полный метр режиссировал впервые. Изначально я даже не планировал появляться в кадре, но актёр, с которым мы договорились, просто не смог. В итоге все, кто уже посмотрел фильм, сказали, что просто не представляют на моём месте другого артиста», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».