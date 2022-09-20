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2 часа назад

Индийский кинематограф может заменить ушедший из России Голливуд

Вечерняя Москва

После ухода из России западной киноиндустрии в лице Голливуда вакантное место сможет занять Болливуд. Об этом сообщило издание The Times of India во вторник, 20 сентября.

Индийский кинематограф может заменить в России Голливуд
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как уточняется, потенциал для сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере кинематографа имеет большие перспективы, однако эксперты замечают, что на выпуск фильма в России может уйти больше времени, чем обычно.

2022-й может стать годом нового расцвета болливудских фильмов спустя аж 20 лет. При этом речь идет не только о новинках, но и о классических известных картинах индийской киноиндустрии.

— В России всегда был интерес к индийскому кинематографу. Это Индия проявляла меньше интереса к российскому рынку, — заявил директор компании Indian Film Карен Мирзоян.

Пока сотрудничество стран в киносфере не до конца реализовано, но Россия и Индия обладают большим потенциалом и возможностями. Однако процесс пока идет медленно. Дело в том, что выпускать индийские фильмы долго, потому как все сопутствующие процедуры могут занять больше года.

14 сентября «Вечерняя Москва» рассказала, каким фильмам удалось выбиться в лидеры осеннего проката и выхода каких лент ждать в ближайшее время.

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