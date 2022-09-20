Джеймс Кэмерон рассказал, как "Титаник" помог "Аватару"

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться при производстве «Аватара» 2009 года.

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В беседе с The New York Times он вспомнил, что студия 20th Century Fox пыталась сократить время фильма, потому что итоговая часть получалась слишком длинной.

Тогда Джеймс Кэмерон напомнил студии о том, сколько в прокате собрал его фильм «Титаник». Он отметил, что новое здание, в котором находится 20th Century Fox, было построено за полмиллиарда долларов от кассовых сборов драмы.

««Титаник» заплатил за это, так что я могу реализовать задуманное», – отметил режиссёр.

После выхода «Аватара», он стал самым кассовым фильмом в истории, заработав 2,847 миллиарда долларов.

До этого самым прибыльным был «Титаник». Сейчас он входит в тройку лидеров со сборами 2,201 миллиарда долларов.

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал о том, что работа над «Аватаром-4» уже началась. При этом продолжаются съёмки третьей части, а вторая находится на этапе пост-продакшена.