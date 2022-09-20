Том Круз и Сандра Буллок потеряют миллионы долларов

Голливудские актеры и продюсеры фильмов, в том числе Том Круз и Сандра Буллок считают, что они потеряют миллионы долларов из-за сотрудничества между Paramount и кабельным каналом Epix. Об этом сообщает Bloomberg.

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Артисты часто получают часть прибыли фильмов, включая долю от цифровых продаж и лицензирования третьим лицам. Эти выплаты могут составлять десятки миллионов долларов за крупные проекты, такие как "Топ Ган: Мэверик" с Крузом или "Затерянный город" с Буллок.