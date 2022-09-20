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2 часа назад

Том Круз и Сандра Буллок потеряют миллионы долларов из-за сделки

Газета.Ru

Голливудские актеры и продюсеры фильмов, в том числе Том Круз и Сандра Буллок считают, что они потеряют миллионы долларов из-за сотрудничества между Paramount и кабельным каналом Epix. Об этом сообщает Bloomberg.

Том Круз и Сандра Буллок потеряют миллионы долларов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артисты часто получают часть прибыли фильмов, включая долю от цифровых продаж и лицензирования третьим лицам. Эти выплаты могут составлять десятки миллионов долларов за крупные проекты, такие как "Топ Ган: Мэверик" с Крузом или "Затерянный город" с Буллок.

Актеры фильмов Paramount считают, что их доходы ниже, чем должны быть, поскольку студия получает от Epix меньше, чем другие студии получают от аналогичных сделок. Юристы актеров оценивают варианты урегулирования конфликта. Одна из возможностей заключается в том, что голливудские профсоюзы примут меры.

Фильмы,Сандра Буллок,Том Круз,
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