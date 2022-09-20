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2 часа назад

Появился русский трейлер последнего фильма с Брюсом Уиллисом

runews24.ru

Боевик «Под наблюдением» был снят до того, как Брюс Уиллис объявил о том, что у него диагностировали неизлечимую болезнь.

У актёра выявили афазию – расстройство речи, которое могло развиться на фоне деменции. Из-за болезни Брюс Уиллис не сможет заучивать реплики и нормально говорить, поэтому он принял решение оставить карьеру в Голливуде.

Один из последних фильмов, в котором он успел сняться – это боевик «Под наблюдением». Его русский трейлер опубликовали 19 сентября в YouTube.

По сюжету федеральный агент получает задание следить за членом картеля по контрабанде оружия.

Когда в дом врываются наёмники, агент решает нарушить правила и выходит на перестрелку напрямую, чтобы спасти жизнь гангстеру.

Режиссёром кинокартины выступил Мэтт Эскандари. Роли также исполнили Кевин Диллон, Оливер Тревена, Тексас Бэттл, Шелби Кобб и другие.

Премьера «Под наблюдением» в России состоится 23 сентября.

Фильмы,Видео,Кевин Диллон,Брюс Уиллис,
2 часа назад

Появился русский трейлер последнего фильма с Брюсом Уиллисом

runews24.ru

Боевик «Под наблюдением» был снят до того, как Брюс Уиллис объявил о том, что у него диагностировали неизлечимую болезнь.

У актёра выявили афазию – расстройство речи, которое могло развиться на фоне деменции. Из-за болезни Брюс Уиллис не сможет заучивать реплики и нормально говорить, поэтому он принял решение оставить карьеру в Голливуде.

Один из последних фильмов, в котором он успел сняться – это боевик «Под наблюдением». Его русский трейлер опубликовали 19 сентября в YouTube.

По сюжету федеральный агент получает задание следить за членом картеля по контрабанде оружия.

Когда в дом врываются наёмники, агент решает нарушить правила и выходит на перестрелку напрямую, чтобы спасти жизнь гангстеру.

Режиссёром кинокартины выступил Мэтт Эскандари. Роли также исполнили Кевин Диллон, Оливер Тревена, Тексас Бэттл, Шелби Кобб и другие.

Премьера «Под наблюдением» в России состоится 23 сентября.

Фильмы,Видео,Кевин Диллон,Брюс Уиллис,
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