Появился русский трейлер последнего фильма с Брюсом Уиллисом

Боевик «Под наблюдением» был снят до того, как Брюс Уиллис объявил о том, что у него диагностировали неизлечимую болезнь.

У актёра выявили афазию – расстройство речи, которое могло развиться на фоне деменции. Из-за болезни Брюс Уиллис не сможет заучивать реплики и нормально говорить, поэтому он принял решение оставить карьеру в Голливуде.

Один из последних фильмов, в котором он успел сняться – это боевик «Под наблюдением». Его русский трейлер опубликовали 19 сентября в YouTube.

По сюжету федеральный агент получает задание следить за членом картеля по контрабанде оружия.

Когда в дом врываются наёмники, агент решает нарушить правила и выходит на перестрелку напрямую, чтобы спасти жизнь гангстеру.

Режиссёром кинокартины выступил Мэтт Эскандари. Роли также исполнили Кевин Диллон, Оливер Тревена, Тексас Бэттл, Шелби Кобб и другие.