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53 минуты назад

Почему  и как Рязанов изменил сюжет «Служебного романа»

Слово и Дело

Режиссер Эльдар Рязанов изменил сюжет «Служебного романа» после травмы Александра Фатюшина. По сценарию, он должен был играть мужа секретарши Верочки.

Почему и как Рязанов изменил сюжет «Служебного романа»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В картине помощница Людмилы Прокофьевны Верочка постоянно выясняет отношения со своим супругом по телефону. По задумке Рязанова, ссоры должны были проходить на рабочем месте секретарши. Но неожиданно съемочную группу застало известие о несчастном случае.

Во время спектакля в театре Маяковского артисту проткнули глаз бутафорским копьем. Потребовался длительный период восстановления, в то время как съемки «Служебного романа» не могли ждать.

В результате сценарий фильма пришлось скорректировать.

Актер Фатюшин запомнился зрителям по роли спившегося спортсмена в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и драматической картине «34-й скорый». Он скончался на 53-м году жизни 6 апреля 2003 года в своей московской квартире от остановки сердца при воспалении лёгких.

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