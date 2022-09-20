Почему  и как Рязанов изменил сюжет «Служебного романа»

Режиссер Эльдар Рязанов изменил сюжет «Служебного романа» после травмы Александра Фатюшина. По сценарию, он должен был играть мужа секретарши Верочки.
В картине помощница Людмилы Прокофьевны Верочка постоянно выясняет отношения со своим супругом по телефону. По задумке Рязанова, ссоры должны были проходить на рабочем месте секретарши. Но неожиданно съемочную группу застало известие о несчастном случае.
Во время спектакля в театре Маяковского артисту проткнули глаз бутафорским копьем. Потребовался длительный период восстановления, в то время как съемки «Служебного романа» не могли ждать.
В результате сценарий фильма пришлось скорректировать.
Актер Фатюшин запомнился зрителям по роли спившегося спортсмена в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и драматической картине «34-й скорый». Он скончался на 53-м году жизни 6 апреля 2003 года в своей московской квартире от остановки сердца при воспалении лёгких.