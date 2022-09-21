HBO представил трейлер документального фильма о Джереми Лине

«38 в Гардене» рассказывает о невероятном восхождении разыгрывающего Джереми Лина во время его знаменательного сезона 2012 года за «Никс». Лин, не выбранный на драфте выпускник Гарварда, шокировал болельщиков, поразил своих партнеров по команде и воодушевил азиатов по всему миру, набрав 38 очков в «Мэдисон-сквер-гарден» в матче против «Лейкерс», укрепив свою успешную серию выступлений и повальное увлечение «Линсанити», – говорится в анонсе.