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1 час назад

HBO представил трейлер документального фильма о Джереми Лине

Sports.ru

Премьера фильма под названием «38 At The Garden» («38 в Гардене») назначена на 11 октября.

HBO представил трейлер документального фильма о Джереми Лине
Фото: Sports.ruSports.ru

«38 в Гардене» рассказывает о невероятном восхождении разыгрывающего Джереми Лина во время его знаменательного сезона 2012 года за «Никс». Лин, не выбранный на драфте выпускник Гарварда, шокировал болельщиков, поразил своих партнеров по команде и воодушевил азиатов по всему миру, набрав 38 очков в «Мэдисон-сквер-гарден» в матче против «Лейкерс», укрепив свою успешную серию выступлений и повальное увлечение «Линсанити», – говорится в анонсе.

Фильмы,Гарвардский университет,
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