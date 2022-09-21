Киркоров может выступить в театре в качестве актера

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил о желании попробовать себя в роли актера. Пойти на этот шаг его вдохновил друг, артист Евгений Миронов, рассказал певец в своих соцсетях.
Поп-король отечественной эстрады не рассказал поклонникам о том, какую именно роль он желает получить. Однако представление уже готовят на сцене московского «Театра наций», художественным руководителем которого является Евгений Миронов.
«Пришел поздравить дорогого друга (худрука “Театра Наций”) Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <…> И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — прокомментировал Киркоров.