Киркоров может выступить в театре в качестве актера

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил о желании попробовать себя в роли актера. Пойти на этот шаг его вдохновил друг, артист Евгений Миронов, рассказал певец в своих соцсетях.

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Поп-король отечественной эстрады не рассказал поклонникам о том, какую именно роль он желает получить. Однако представление уже готовят на сцене московского «Театра наций», художественным руководителем которого является Евгений Миронов.