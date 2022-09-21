Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Певец Филипп Киркоров может выступить на сцене «Театра наций» в качестве актера

FBM.ruиещё 1

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил о желании попробовать себя в роли актера. Пойти на этот шаг его вдохновил друг, артист Евгений Миронов, рассказал певец в своих соцсетях.

Киркоров может выступить в театре в качестве актера
Фото: FBM.ruFBM.ru

Поп-король отечественной эстрады не рассказал поклонникам о том, какую именно роль он желает получить. Однако представление уже готовят на сцене московского «Театра наций», художественным руководителем которого является Евгений Миронов.

«Пришел поздравить дорогого друга (худрука “Театра Наций”) Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <…> И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — прокомментировал Киркоров.

Фильмы,Евгений Миронов,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители