Netflix снимет мини-сериал о пожаре в парижском Нотр-Даме

Стриминговая платформа Netflix снимет мини-сериал, посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери, который произошел в 2019 году, пишет Collider.

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Сюжет расскажет истории двух сотрудников пожарной безопасности, которые занимались тушением огня в день пожара. Проект будет снят на французском языке и получит название «Нотр-Дам».

Также в сериале покажут прототип ведущей новостей, освещавшей события дня трагедии, а также девушки, которая в один день столкнулась с разрушением Собора и смертью прикованной к постели матери.