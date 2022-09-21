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1 час назад

Netflix снимет мини-сериал о пожаре в парижском Нотр-Даме

Газета.Ru

Стриминговая платформа Netflix снимет мини-сериал, посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери, который произошел в 2019 году, пишет Collider.

Netflix снимет мини-сериал о пожаре в парижском Нотр-Даме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет расскажет истории двух сотрудников пожарной безопасности, которые занимались тушением огня в день пожара. Проект будет снят на французском языке и получит название «Нотр-Дам».

Также в сериале покажут прототип ведущей новостей, освещавшей события дня трагедии, а также девушки, которая в один день столкнулась с разрушением Собора и смертью прикованной к постели матери.

Главные роли исполнили французские актеры Кэролайн Пруст, Саймон Абкарян, Сандор Фунтек и Корентен Фила. Релиз планируется в октябре 2022 года.

Фильмы,Netflix,
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