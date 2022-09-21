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45 минут назад

Как фильм о “носферату” навсегда изменил представление о вампирах

Мира Маркина

Фильм Фридриха Вильгельма Мурнау “Носферату. Симфония ужаса” является классикой всемирного кинематографа. Но заслужил он это громкое звание не только благодаря режиссерским и актерским стараниям. Почему после этого фильма люди по-новому взглянули на вампирскую тематику, расскажет “Рамблер”.

Как фильм о “носферату” навсегда изменил представление о вампирах
Фото: Кадр из фильма "Носферату. Симфония ужаса"Кадр из фильма "Носферату. Симфония ужаса"

Для начала стоит сказать, кто такие эти носферату. Данным словом вампиров окрестил Брэм Стокер в романе “Дракула”. Собственно в основе сюжета картины Мурнау лежит рассказанная в этой книге история мрачного графа-кровопийцы.

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Атмосфера ужаса создавалась съемочной командой не с помощью каких-то причудливых декораций – таким приемом часто пользовались авторы других фильмов того времени. Но благодаря резким контрастам света и тени, вмонтированию негативов в позитивную копию, а также натурным съемкам. Режиссер смело менял скорость съемки: когда объекты в кадре двигались неестественно медленно или быстро, это еще больше нагнетало атмосферу ужаса.

Немой фильм Мурнау, вышедший в 1921 году, отличался от работ его коллег. И хотя картина о графе Орлоке была не единственной лентой о вампирах – годом раньше венгр Карой Лайтай представил фильм “Смерть Дракулы” – именно она послужила вдохновением для режиссеров следующих поколений. Кстати, интерес к вампирской тематике появился у кинематографистов еще в первые годы развития кино. Начиная с 1909 года, слово “вампир” регулярно появлялось в названиях фильмов. Вот только об этих лентах мало что известно.

Вернемся к “Носферату”. Почему именно граф Орлок стал каноническим образом вампира? Конечно, немалую роль сыграл внешний облик. Лысая голова, выпученные глаза с мрачными тенями вокруг глазниц, длинные и уродливые когтистые пальцы, костлявая фигура – не самый обворожительный персонаж получился, не так ли? Многие зрители признаются, что Орлок пугает их больше, чем Фредди Крюгер или Джейсон Вурхиз.

Также в картине Мурнау немалое место отведено вампирской мифологии. Его главный герой по ночам пьет кровь жертв, а днем спит в гробу. Носферату во вселенной Мурнау может остановить девственница, которая добровольно отдаст свою жизнь вампиру. А еще – солнечный свет. Последняя идея настолько прижилась среди напуганных зрителей, что стала неотъемлемой характеристикой вампиров. До этого в мифологии и художественной литературе не было упоминаний о том, что свет солнца губителен для носферату. Потому считается, что фильм Мурнау навсегда изменил представление о вампирах.

Фильмы,Носферату,Дракула,Брэм Стокер,
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