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55 минут назад

Марго Робби призналась, что чувствовала себя униженной, снимаясь в фильме «Барби»

Диана Товсепова

Марго Робби и Райан Гослинг снимаются в фильме Греты Гервиг «Барби». Просочившиеся фотографии со съемок, сделанные десятками папарацци в Лос-Анджелесе, несколько недель "взрывали" интернет.

Марго Робби назвал утечку этих фотографий «оскорбительной» во время недавнего беседы с Джимми Фэллоном на «Вечернем шоу».

По словам звезды, эта ситуация была крайне неприятной и унизительной для нее:

"Кстати, я не могу передать вам, насколько мы были огорчены. Мы выглядим так, будто смеемся и веселимся, но внутри мы просто умираем... Я подумала тогда, что это самый унизительный момент в моей жизни".

Робби рассказала, что ожидала внимания к съемкам, потому что не заметить их в таких ярких нарядах было невозможно, однако реальность сильно ее подкосила.

"Это было похоже на безумие. Сотни людей наблюдали за происходящим все время...", — призналась Марго.

Тем временем, студия Warner Bros. продолжает держать детали сюжета фильма в секрете. В актерский состав второго плана входят Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Макки, Кингсли Бен-Адир, Исса Рэй, Майкл Сера и другие.

Ранее мы писали о том, что рассказал о своем потрясении Мэтью Макконахи.

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