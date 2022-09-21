Марго Робби и Райан Гослинг снимаются в фильме Греты Гервиг «Барби». Просочившиеся фотографии со съемок, сделанные десятками папарацци в Лос-Анджелесе, несколько недель "взрывали" интернет.

Марго Робби назвал утечку этих фотографий «оскорбительной» во время недавнего беседы с Джимми Фэллоном на «Вечернем шоу».

По словам звезды, эта ситуация была крайне неприятной и унизительной для нее:

"Кстати, я не могу передать вам, насколько мы были огорчены. Мы выглядим так, будто смеемся и веселимся, но внутри мы просто умираем... Я подумала тогда, что это самый унизительный момент в моей жизни".

Робби рассказала, что ожидала внимания к съемкам, потому что не заметить их в таких ярких нарядах было невозможно, однако реальность сильно ее подкосила.

"Это было похоже на безумие. Сотни людей наблюдали за происходящим все время...", — призналась Марго.

Тем временем, студия Warner Bros. продолжает держать детали сюжета фильма в секрете. В актерский состав второго плана входят Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Макки, Кингсли Бен-Адир, Исса Рэй, Майкл Сера и другие.