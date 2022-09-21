Фермеры спасают весь мир в мультфильме «Странный мир»

Вы хотите увидеть необычных тварей? Потерянных родственников? Сильных женских персонажей? Всё это будет в мультфильме «Странный мир» от студии Disney. В Сети появился первый трейлер, смотрите в компании Тлум.Ру.
Вводим в курс событий, раньше проект назывался «Искатель Клайд». Всё это строго семейное приключение для тех, кто любит зверушек и фантазирует о наличии необычных созданий на других планетах. Живёт на свете Сёрчер Клайд— обычный семьянин-фермер. Он является сыном грандиозного исследователя Джагера, некогда улетевшего к звездам в поисках приключений.
И всё бы ничего, но на поле героя приземляется одна из родственниц и призывает поучаствовать в миссии. Не просто Земля, а весь мир в опасности. Сёрчер берёт своего сына Итана — бояку и переживаку — на борт и отправляется всё выше и выше. Их ждут необычные создания, встреча с отцом — или дедом, тут уж зависит от героев, — и, конечно же, преодоление разногласий, которые найдутся в любой семье, рали общего блага.
В зарубежных кинотеатрах «Странный мир» появится 23 ноября.