Фермеры спасают весь мир в мультфильме «Странный мир»

Что там?

Вводим в курс событий, раньше проект назывался «Искатель Клайд» . Всё это строго семейное приключение для тех, кто любит зверушек и фантазирует о наличии необычных созданий на других планетах. Живёт на свете Сёрчер Клайд — обычный семьянин-фермер. Он является сыном грандиозного исследователя Джагера, некогда улетевшего к звездам в поисках приключений.

И всё бы ничего, но на поле героя приземляется одна из родственниц и призывает поучаствовать в миссии. Не просто Земля, а весь мир в опасности. Сёрчер берёт своего сына Итана — бояку и переживаку — на борт и отправляется всё выше и выше. Их ждут необычные создания, встреча с отцом — или дедом, тут уж зависит от героев, — и, конечно же, преодоление разногласий, которые найдутся в любой семье, рали общего блага.