Михаил Ефремов удовлетворен пребыванием в колонии

Михаил Ефремов из колонии, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, записал ролик с видеообращением и разместил его в Сети, пишут СМИ сегодня, 21 сентября.
Обращение записано для того, чтобы рассказать о жизни артиста в местах лишения свободы. Ефремов в целом удовлетворен своим времяпрепровождением в зоне. Как он рассказал, у него есть работа: проводить кружки, снимать фильмы.
Свободное время Ефремов посвящает самообразованию и чтению. К слову, актер ведет себя дисциплинированно, соблюдает положенный распорядок.
По его мнению, на поведение человека в заключении влияет не собственно режим, а желание исправиться. Также Михаил Олегович поделился, что нашел единомышленников и пережил трансформацию многих взглядов. По его словам, до катаклизма он нормально относился к людям, которые прошли через места не столь отдаленные, а когда сам выйдет на волю, станет к ним еще терпимее в силу полученного опыта.