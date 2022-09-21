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1 час назад

Михаил Ефремов удовлетворен пребыванием в колонии

Ревизор.ru

Михаил Ефремов из колонии, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, записал ролик с видеообращением и разместил его в Сети, пишут СМИ сегодня, 21 сентября.

Михаил Ефремов удовлетворен пребыванием в колонии
Фото: Ревизор.ruРевизор.ru

Обращение записано для того, чтобы рассказать о жизни артиста в местах лишения свободы. Ефремов в целом удовлетворен своим времяпрепровождением в зоне. Как он рассказал, у него есть работа: проводить кружки, снимать фильмы.

Свободное время Ефремов посвящает самообразованию и чтению. К слову, актер ведет себя дисциплинированно, соблюдает положенный распорядок.

По его мнению, на поведение человека в заключении влияет не собственно режим, а желание исправиться. Также Михаил Олегович поделился, что нашел единомышленников и пережил трансформацию многих взглядов. По его словам, до катаклизма он нормально относился к людям, которые прошли через места не столь отдаленные, а когда сам выйдет на волю, станет к ним еще терпимее в силу полученного опыта.

Фильмы,Михаил Ефремов,
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