Михаил Ефремов удовлетворен пребыванием в колонии

Михаил Ефремов из колонии, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, записал ролик с видеообращением и разместил его в Сети, пишут СМИ сегодня, 21 сентября.

Обращение записано для того, чтобы рассказать о жизни артиста в местах лишения свободы. Ефремов в целом удовлетворен своим времяпрепровождением в зоне. Как он рассказал, у него есть работа: проводить кружки, снимать фильмы.

Свободное время Ефремов посвящает самообразованию и чтению. К слову, актер ведет себя дисциплинированно, соблюдает положенный распорядок.