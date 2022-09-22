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4 часа назад

Джеймс Кэмерон обещал зрителям сюрпризы во втором сезоне «Аватара»

Inc-Newsиещё 1

Выход фильма в прокат анонсирован на 14 декабря этого года.

Кэмерон обещал зрителям сюрпризы во втором сезоне «Аватара»
Фото: Inc-NewsInc-News

Звездная команда фильма «Аватар: Путь воды» по чутком руководством режиссера Джеймса Кэмерона готовится представить проект на суд зрителей. Премьера назначена на 14 декабря.

На фоне споров о том, каким будет сюжет, суть которого тщательно скрывается, постановщик обещает приятно удивить поклонников проекта.

«Я ручаюсь, что никто и ни за что не сможет предсказать этот фильм. Я бросил вызов обычной сюжетной линии и уверен, что зрителей при просмотре ждут многочисленные сюрпризы и масса необыкновенных эмоций», - рассказал Кэмерон, таким образом, слегка прорекламировав свой проект.

Видимо, уже с прицелом на будущий успех ранее режиссер успел анонсировать создание третьего и четвертого сезонов «Аватара».

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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