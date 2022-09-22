Кэмерон обещал зрителям сюрпризы во втором сезоне «Аватара»

«Я ручаюсь, что никто и ни за что не сможет предсказать этот фильм. Я бросил вызов обычной сюжетной линии и уверен, что зрителей при просмотре ждут многочисленные сюрпризы и масса необыкновенных эмоций», - рассказал Кэмерон, таким образом, слегка прорекламировав свой проект.