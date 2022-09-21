Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» обрел известность из-за личной трагедии Калягина

Актер Александр Калягин сделал культовым фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» . Однако на создание смешного образа повлияли трагедии, пережитые актером.

Калягин сыграл роль Розы д'Альвадорес в кинокартине «Здравствуйте, я ваша тетя!», которая быстро стала популярной. В жизни актера в это время происходили одни беды. Ушли из жизни его супруга и мама. Звезде пришлось воспитывать дочь самостоятельно, но он продолжил сниматься.