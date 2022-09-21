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51 минуту назад

Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» обрел известность из-за личной трагедии Калягина

Слово и Дело

Актер Александр Калягин сделал культовым фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!». Однако на создание смешного образа повлияли трагедии, пережитые актером.

Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» обрел известность из-за личной трагедии Калягина
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Калягин сыграл роль Розы д'Альвадорес в кинокартине «Здравствуйте, я ваша тетя!», которая быстро стала популярной. В жизни актера в это время происходили одни беды. Ушли из жизни его супруга и мама. Звезде пришлось воспитывать дочь самостоятельно, но он продолжил сниматься.

По словам знаменитости, для создания образа д'Альвадорес он использовал воспоминания о личностях дорогих женщин, передает «КИНОАФИША». Персонаж стал запоминающимся и завоевал сердца зрителей.

Фильмы,Здравствуйте, я ваша тетя!,Александр Калягин,
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