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1 час назад

Страшно смешно: 5 комедийных хорроров

Мира Маркина

Хочешь избавиться от страха? Загляни ему в глаза и от души посмейся. В сегодняшней подборке “Рамблера” топ из пяти хорроров, которые скорее развеселят, чем испугают.

Страшно смешно: 5 комедийных хорроров
Фото: Кадр из фильма "Глоток"Кадр из фильма "Глоток"

“Глоток”, 2009

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Молодые рок-музыканты из Канады грезят когда-нибудь отправиться в мировое турне. Об этом наверняка мечтает почти каждая непризнанная группа гениев гитарной струны и барабанной палочки! Однако прежде музыканты получат шанс покорить соседей-американцев. Навстречу неизведанному герои отправляются в своем черном катафалке. Вот только доберутся ли они до заданной точки, оставшись самими собой?

“Товарищ Дракулич”, 2019

Кадр из фильма "Товарищ Дракулич"

1970 год, Венгрия. Партийная верхушка ожидает приезда в страну легендарного коммуниста – товарища Фабиана. Он и революцию на Кубе помогал совершить, и дружил с Кастро и Че, а теперь вернулся на родину для сбора крови вьетнамским коммунистам. Вот только спецслужбы не дремлют: они не верят в чистоту помыслов Фабиана, скрывавшегося много лет на Западе, в США. И не зря. Ведь у товарища Фабиана давно есть маленький секрет, за которым охотится даже Брежнев.

“Дракула. Мертвый и довольный”, 1995

Кадр из фильма "Дракула. Мертвый и довольный"

Главный герой покупает аббатство, чтобы быть поближе к народу. Только проблема в том, что люди ему нужны не столько для общения, сколько для пополнения энергии. Ведь под покровом ночи одичавший в своем неприступном замке потомок Дракулы пьет кровь, чтобы жить.

“Байки из склепа: Кровавый бордель”, 1996

Кадр из фильма “Байки из склепа: Кровавый бордель”

Можно ли уйти с вечеринки Мадам Лилит? Это решают проверить два молодых оболтуса-байкера. Когда они бесследно исчезают, сестра одно из них нанимает частного детектива Рэйфа Гэттмена. Ему предстоит выяснить, что происходит в странном особняке и есть ли надежда на возвращение пропавших ребят домой.

“Я купил мотоцикл-вампир”, 1990

Кадр из фильма "Я купил мотоцикл-вампир"

Идея о том, что у предметов есть душа, настолько заинтересовала сценаристов, и они решили взять ее за основу сюжета для полного метра. Во время ритуала на байкеров-сатанистов нападают их конкуренты. На последнем издыхании главарь банды успевает сцедить свою кровь в бак верного товарища-мотоцикла. Этот странный шаг приводит к невероятным последствиям.

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