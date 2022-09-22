Фильм-катастрофа "Мира" выйдет в прокат в декабре 2022 года

"Наш фильм "Мира" выходит 22 декабря, и это большое зрелищное кино голливудского уровня. Вот таких фильмов нужно побольше: в идеале хотя бы 12 в год, чтобы зритель, привыкший к зрелищу, большому зрелищу, видел его в российском контенте", - рассказал он в кулуарах фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Роли в фильме исполнили Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова, Максим Лагашкин и Евгений Егоров. События картины происходят в недалеком будущем. По сюжету 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец давно работает на орбитальной космической станции и почти потерял контакт с дочерью. Однако после того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. И делать это ей предстоит при помощи отца, который следит со станции за каждым ее шагом.