Фильм-катастрофа "Мира" выйдет в прокат в декабре 2022 года

Картина "Мира" режиссера Дмитрия Киселева выйдет в прокат 22 декабря 2022 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный продюсер компании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.
"Наш фильм "Мира" выходит 22 декабря, и это большое зрелищное кино голливудского уровня. Вот таких фильмов нужно побольше: в идеале хотя бы 12 в год, чтобы зритель, привыкший к зрелищу, большому зрелищу, видел его в российском контенте", - рассказал он в кулуарах фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
Роли в фильме исполнили Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова, Максим Лагашкин и Евгений Егоров. События картины происходят в недалеком будущем. По сюжету 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец давно работает на орбитальной космической станции и почти потерял контакт с дочерью. Однако после того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. И делать это ей предстоит при помощи отца, который следит со станции за каждым ее шагом.
По словам собеседника ТАСС, в целом под Новый год в прокат выйдет много хороших фильмов, которые должны помочь вернуть зрителей в кинотеатры.
"Сейчас "Сердце пармы" выйдет в начале октября (экранизация одноименного романа Алексея Иванова "Сердце пармы" выйдет в российских кинотеатрах 6 октября). И я знаю, что много хороших, сильных релизов будет выходить под Новый год. Надеюсь, что за этот промежуток времени мы сумеем вернуть нашего российского зрителя в кинотеатр, куда он сейчас, к сожалению, отвыкает ходить", - добавил Рубен Дишдишян.