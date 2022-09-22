Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
5 часов назад

Фильм-катастрофа "Мира" выйдет в прокат в декабре 2022 года

ТАСС

Картина "Мира" режиссера Дмитрия Киселева выйдет в прокат 22 декабря 2022 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный продюсер компании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.

Фильм-катастрофа "Мира" выйдет в прокат в декабре 2022 года
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Наш фильм "Мира" выходит 22 декабря, и это большое зрелищное кино голливудского уровня. Вот таких фильмов нужно побольше: в идеале хотя бы 12 в год, чтобы зритель, привыкший к зрелищу, большому зрелищу, видел его в российском контенте", - рассказал он в кулуарах фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Роли в фильме исполнили Анатолий Белый, Дарья Мороз, Вероника Устимова, Максим Лагашкин и Евгений Егоров. События картины происходят в недалеком будущем. По сюжету 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец давно работает на орбитальной космической станции и почти потерял контакт с дочерью. Однако после того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. И делать это ей предстоит при помощи отца, который следит со станции за каждым ее шагом.

По словам собеседника ТАСС, в целом под Новый год в прокат выйдет много хороших фильмов, которые должны помочь вернуть зрителей в кинотеатры.

"Сейчас "Сердце пармы" выйдет в начале октября (экранизация одноименного романа Алексея Иванова "Сердце пармы" выйдет в российских кинотеатрах 6 октября). И я знаю, что много хороших, сильных релизов будет выходить под Новый год. Надеюсь, что за этот промежуток времени мы сумеем вернуть нашего российского зрителя в кинотеатр, куда он сейчас, к сожалению, отвыкает ходить", - добавил Рубен Дишдишян.

Фильмы,Максим Лагашкин,Евгений Егоров,Рубен Дишдишян,Анатолий Белый,Дарья Мороз,Алексей Иванов,Дмитрий Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители