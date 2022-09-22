Экс-супруга Хаммера рассказала о реакции на фильм об артисте

Экс-супруга американского актера Арми Хаммера, модель Элизабет Чеймберс, поделилась эмоциями после просмотра документального фильма «Дом Хаммеров», посвященного сексуальному насилию и домогательствам артиста. Об этом сообщает Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Чеймберс отметила, что не планировала смотреть проект, в котором жертвы артиста обвиняли его в насилии, непристойном поведении и каннибализме, однако позже решилась на изучение ленты.

По словам модели, она была удивлена подробностями жизни бывшего супруга. Элизабет подчеркнула, что просмотр фильма дался ей «болезненно».

«Я не планировала его смотреть, но однажды я отвела детей в школу, пришла домой и посмотрела его в кругу поддерживающих меня людей. Очевидно, это было душераздирающе на многих уровнях и очень болезненно. Но в то же время он существует», — отметила Чеймбрес.

Экс-супруга актера добавила, что в ближайшее время не допустит, чтобы проект посмотрели двое их общих с Хаммером детей, 7-летняя Харпер и 5-летний Форд Дуглас: «В настоящее время это не подходит для них. Я определенно была удивлена после просмотра фильма, но я думаю, что этого следовало ожидать».

Ранее стало известно, что актер Роберт Дауни-младший разместил оставшегося без денег Арми Хаммера у себя дома.