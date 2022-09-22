Кино 90-х: как на самом деле снимали «Матрицу»

"Матрица" до сих пор остается одним из величайших научно-фантастических фильмов, когда-либо созданных. О том, как создавался культовый фильм, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Матрица" 1999 Кадр из фильма "Матрица" 1999

"Матрицу" сняли известные американские режиссеры и сценаристы Лана и Лилли Вачовски. На самом деле в 1994 году Вачовски представили Warner Bros. Pictures сценарий фильма "Наемные убийцы", но после того, как Лоренцо ди Бонавентура , тогдашний президент компании по производству, прочитал сценарий, он решил купить права на него и включил в контракт еще две картины, "Связь" и "Матрица". "Связь" имела успех у критиков и Вачовски позже приступили к созданию "Матрицы".

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Неожиданные детали производства культового фильма:

- Джонни Депп был первым выбором Вачовски на роль Нео. Затем роль предложили Уиллу Смиту, но он не совсем понял концепцию, и вместо этого взялся за роль в фильме "Дикий, дикий Запад". От роли Нео также отказались Николас Кейдж и Брэд Питт. Позже

Warner Bros. предложили на роль Киану Ривза.

- Джанет Джексон предложили сыграть роль Тринити, но она отказалась, потому что график съемок не соответствовал ее туру. Как большой фанат научной фантастики, она была очень расстроена этим.

- Гари Олдман и Сэмюэл Л. Джексон рассматривались на роль Морфеуса, которого в итоге сыграл Лоуренс Фишберн.

- Ожидалось, что актеры и многие члены съемочной группы смогут объяснить всю философию фильма. Вачовски настояли, чтобы Ривз прочитал книги "Симуляция", "Выход из-под контроля" и "Эволюционная психология", прежде чем читать сценарий.

- Киану Ривз перенес операцию на спине незадолго до начала работы над фильмом. Ривз все еще восстанавливался, когда начались боевые тренировки и первые два месяца он не мог бить ногами.

- Чтобы достичь эффекта «пуля», камеры, расположенные вокруг действия, должны были снимать 12 000 кадров в секунду. Нормальная скорость составляет 24 кадра в секунду.

Кадр из фильма "Матрица"

- Чтобы завоевать доверие Warner Bros, Вачовски попросили художников комиксов Стива Скроче и Джофа Дэрроу нарисовать 600-страничный комикс/раскадровку для фильма. Впечатленные руководители Warner Bros. согласилась на бюджет в 63 миллиона долларов.

- Студия была недовольна, когда Вачовски начали отставать от графика. Чтобы успокоить их, режиссеры прислали отполированную версию вступительной сцены; затем студия оставила их в покое. Первоначально съемки были рассчитаны на 90 дней, но продлились 118 дней.

- Сцены в конструкций были так сильно освещены, что актеры не могли видеть стык между стенами и полом. Актеры позже рассказывали, что они "не чувствовали земли под ногами".

- Кэрри-Энн Мосс (Тринити) пришлось тренироваться шесть месяцев, чтобы самой сыграть все боевые сцены. В ее последний день Вачовски подарили ей бутылку шампанского с надписью: «Поздравляю, теперь ты звезда боевиков».

- Сцена драки в метро с Нео и агентом Смитом снималась на 10 дней дольше, чем было запланировано.

- Для сцены, в которой Нео просыпается в роботизированной капсуле, Киану Ривз сбросил 33 килограмма и побрил все тело, включая брови.

- Момент, когда Нео стошнило после первого выхода из Матрицы был реальный. Так, Киану Ривз съел пирог с курицей, который ему сильно не понравился.