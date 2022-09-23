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3 часа назад

Фильм «Женщина-халк» вряд ли ждет продолжение

Inc-News

Картина не попала даже в десятку лучших сериалов по общим просмотрам.

Фильм «Женщина-халк» вряд ли ждет продолжение
Фото: Inc-NewsInc-News

Широкий анонс, серьезные деньги и теплый прием критиков не помогли фильму «Женщина-Халк» стать популярным у телезрителей.

С одной стороны, почти четыреста миллионов часов просмотров звучит весьма впечатляюще. С другой стороны у лидера рейтинга «Песочного человека» почти миллиард часов просмотров.

По итогу «Женщина-Халк» пролетела мимо первой десятки, что стало первой подобной неудачей для Marvel.

По некоторым данным, расстроенные такой статистикой создатели проекта обсуждают необходимость создания продолжения фильма.

Фильмы,Песочный человек,
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