Фильм «Женщина-халк» вряд ли ждет продолжение

Картина не попала даже в десятку лучших сериалов по общим просмотрам.

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Широкий анонс, серьезные деньги и теплый прием критиков не помогли фильму «Женщина-Халк» стать популярным у телезрителей.

С одной стороны, почти четыреста миллионов часов просмотров звучит весьма впечатляюще. С другой стороны у лидера рейтинга «Песочного человека» почти миллиард часов просмотров.

По итогу «Женщина-Халк» пролетела мимо первой десятки, что стало первой подобной неудачей для Marvel.