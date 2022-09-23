10 забавных ляпов из мультфильма «Плохие парни»

Полнометражный мультфильм, основанный на серии весёлых детских книг — «Плохие парни» — вышел везде, где только можно. Самое время подметить грехи… В нашей подборке вы найдёте 10 ляпов из «Плохих парней».

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1: Мистер Пиранья и мистер Акула ещё живы

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Не подумайте что-то неправильное, но не стоит забывать, что как минимум два представителя шайки изначально жители подводного мира. И за весь мультфильм нам ни разу не пытаются объяснить, как довольно хищные по своей природе представители умудряются столько времени проводить на суше, не испытывая никаких затруднений с тем же дыханием. Да-да, здесь следовало бы обратиться к книжному оригиналу, где вы тоже не найдёте ответ на этот интересный вопрос.

№ 2: Наличие обычных животных

Так, запоминаем: в мире «Плохих парней» спокойно сосуществуют люди и антропоморфные животные. И всё чудесно, будто бы «Зверополис» ворвался в мир «Ральфа» (если представить, что вторая история про реальных людей, а не персонажей аркадных игр)… Всё же одно значительное «но» присутствует. И заключается оно в существовании обычных животных. Не слишком ли много всего? Мы помним, как Гуфи и Плуто смотрелись в одном кадре — неоднородно. Не лишним будет вспомнить «Ну, погоди!», где подобная ситуация тоже имела место быть. Несмотря на подобную неточность, мистер Волк именно благодаря котёнку проверил некоторое количество милоты в своём сердце — оно на законном месте.

№ 3: Сила фальшивого метеорита

Одним из главных плоттвистов мультфильма до самого последнего момента является фальшивый метеорит, который мистер Лав использовал для своего секретного и довольно злодейского плана. Небесное тело позволило ему нарастить мощность прибора, и, как следствие, создать целую армию загипнотизированных морских свинок. Вот только каким образом он смог ими управлять, если метеорит, от которого подпитывался герой, уже был заменён искусной фальшивкой?

№ 4: Мистер Пиранья и телепорт

И вот они все такие восхитительные идут по красной дорожке навстречу новому грабежу. Но, стоит плану смениться, как мистер Пиранья оказывается не на своей изначальной позиции. Мал да удал?

№ 5: Шампанское скачет

На банкетах принято отмечать событие, чаще всего шампанским. Когда мистер Пиранья успешно оказывается в ряду официантов, у девушки из обслуживающего персонала на тележке бутылка стоит на определённом месте. При выезде этой бригады в зал оказывается, что шампанское вполне разумное и может само выбирать, где находиться.

№ 6: Фокусы со столами

Мисс Тарантула является техническим мозгом банды, немудрено, что именно она отвечает за всяческий взлом и прочую сомнительную деятельность. На одном из мониторов видно временно преобразившегося мистера Акулу. Следите за столами: правый пустой, левый нет. И тот же самый персонаж, только уже с другого ракурса, разница по времени секундная, за столом мужчина и не так пусто. Магия? Да, банкетная.

№ 7: Ох уж эта талия

Следите за руками на счёт раз. Раз! Мистер Волк вместе со своей бандой оказывается окружён, но не обезоружен. Конечно, ничего такого у него в лапах не найдётся. Легким движением руки на талии героя появляется возможность ускользнуть от полиции. Ну как вам, понравилось? Порой то, на сколько секунд вы закрываете глаза при просмотре, не сильно влияет на сюжет и его составляющие.

№ 8: Самораскатывающиеся рукава

Мистер Акула обладает внушительным телосложением и чувствует свой стиль. Даже в тюремной робе. Посмотрите, как прекрасно он выглядит, ещё и с закатанными рукавами. Вот только разговор с мистером Змеем приводит к тому, что внешний вид героя почти незаметно меняется. Ох уж эта капризная одежда.

№ 9: Где котёнок?

Они мчат, стараясь обдурить Лава, они торопятся, они… Взяли с собой котёнка, которого когда-то приручил мистер Волк. Только, стоп, а где котёнок? Эй, верните малютку! И не забудьте его пристегнуть, раз уж все вы такие лихачи.

№ 10: Далеко-близко