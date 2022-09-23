Названы самые трогательные моменты советских фильмов

Российский телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» к двухлетию со дня начала вещания узнал у россиян, какие сцены советских фильмов они считают самыми трогательными.

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» рассказали представители канала.

Видео дня

Респондентам были предложены 10 эпизодов из рейтинговых советских картин. Предлагалось отметить пять особенно проникновенных моментов. В пятёрку лидеров вошли три финала легендарных фильмов, судьба рецидивиста Хмыря из «Джентльменов удачи» и песня «Нежность» в исполнении Татьяны Дорониной в фильме «Три тополя на Плющихе».

«Место встречи изменить нельзя» (1989): Варя встречает Шарапова с ребенком на руках – 50% «Мачеха» (1973): Света впервые называет «мамой» свою мачеху Шуру – 49% «Москва слезам не верит» (1979): Катерина признается Гоше: «Как долго я тебя искала» – 48% «Три тополя на Плющихе» (1968): Нюра в такси поет песню «Нежность» – 42% «Джентльмены удачи» (1971): Гавриле Петровичу (Хмырю) читают письмо от сына – 36% Топ-5 трогательных моментов из советских фильмов выглядит так:

Первое место заняла финальная сцена детективного телесериала «Место встречи изменить нельзя» (1989), в которой Варя Синичкина встречает Шарапова с малышом на руках. За этот эпизод проголосовали 50% зрителей.

Наталья Данилова рассказывает, что в первоначальном варианте сценария её героиня Варя погибает. Финал изменили, когда актриса закончила работу на съёмках и вернулась к работе на сцене Большого драматического театра. Для предстоящей роли она даже успела сменить прическу – подстригла чёлку. Неожиданно Данилову вызвали на площадку и сняли финальные кадры, которые исполнительница называет жизнеутверждающими. Хотя первые сцены с подкидышем, роль которого «исполнил» новорожденный ребёнок.

Чуть меньшее количество зрителей проголосовало за финальный эпизод драмы «Мачеха» (1973). Момент, когда Света впервые говорит «мама» уставшей Шуре, признали самым пронзительным 49% участников опроса, и он занял вторую позицию в рейтинге.

Роль Шуры Олеванцевой была мечтой Татьяны Дорониной с того момента, когда в журнале «Огонёк» (1966) она прочитала повесть томской писательницы Марии Халфиной. Вскоре произведение было адаптировано и поставлено на сцене одного из томских театров. Доронина тоже подумывала о постановке, но решила, что эта история будет впечатляюще смотреться только на фоне реальных деревенских пейзажей. Впервые за время своей карьеры Татьяна Васильевна отправилась по киностудиям с просьбой снять фильм и дать ей главную роль. В преддверии 40-летнего юбилея знаменитой актрисы руководство «Мосфильма» пошло навстречу. Режиссёром проекта был назначен Олег Бондарев, до этого снявший киноальманах «В лазоревой степи». Доронина приняла участие в отборе актеров. Роль Светы досталась Лене Костеревой. После успешной премьеры картины девочка снялась еще в пяти фильмах, но кино не стало её профессией.

48% респондентов отметили, что их растрогало признание Катерины из заключительной сцены мелодрамы «Москва слезам не верит» (1979) – 3 место в рейтинге. Режиссёр Владимир Меньшов вспоминал, что рассмотрел множество кандидатур на роль Гоши. Зрители должны были безоговорочно поверить словам героини о возлюбленном: «Как долго я тебя искала». Поэтому нужен был известный исполнитель. Однажды вечером Меньшов мельком увидел Алексея Баталова на экране телевизора – шёл фильм «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица. И хотя артист был лет на десять старше персонажа, режиссёр решил, что он подходит на роль. Сначала Баталов отказался сниматься, сославшись на занятость. Но перечитав сценарий, сам позвонил Владимиру Валентиновичу и сообщил о согласии. Меньшов считал, что участие актёра пошло на пользу картине, она стала серьёзнее и глубже.

Четвертое место (42% голосов) заняла сцена в такси из картины «Три тополя на Плющихе» (1968): Нюра поёт «Опустела без тебя земля». Татьяна Лиознова говорила, что перед началом съёмок точно знала, какой должна быть героиня и считала, что в этой песне раскрывается душа, судьба и характер Нюры. Поэтому на пробах все актрисы исполняли «Нежность». Никому не удавалось попасть в образ, задуманный режиссёром. Татьяна Михайловна уже собиралась пригласить в помощники Нонну Мордюкову, чтобы та напевала претенденткам правильную версию. Однако у Татьяны Дорониной всё получилось без подсказки и с первого раза.

36% голосов набрала сцена из комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» (1971). Эпизод, в котором вору-рецидивисту Хмырю читают письмо от сына, замыкает топ-5 трогательных моментов. Сам Георгий Вицин, исполнитель роли, признавался, что не любил играть героев, чьи судьбы вызывают слёзы. Хотя и знал, как это делать, – роль Хмыря тому подтверждение. Свою позицию актер объяснял тем, что подобный материал пробуждает слишком личные воспоминания, а это нелегко. Кроме того, он считал, что у людей в жизни немало горестей, поэтому они тянутся к юмору на экране. Смех был актёрской миссией Георгия Михайловича. Кстати, в отличие от своего персонажа из «Джентльменов удачи», Вицин был ответственным отцом и очень гордился дочерью Натальей, которая стала художником-графиком.