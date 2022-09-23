Что не так с массовкой в фильме "Рокки": видео

Фильм "Рокки" – это история о молодом боксере, который с трудом сводит концы с концами, пока ему не предлагают сразиться против действующего чемпиона.
Картина вышла в 1976 году, продюсером выступил Сильвестр Сталлоне, он также исполнил в ней главную роль. Бюджет фильма составлял всего $1 100 000, что очень мало для полнометражного фильма. Поэтому в сцене, где Рокки бежит через рынок, люди на заднем плане являются обычными прохожими, а не актерами массовки.
Подробнее о фильме смотрите в видео.
А вы знали, что у некоторые голливудские звезды не проучились ни дня в в театральном, и курсов актерского мастерства тоже не проходили. Однако это совершенно не помешало им завоевать сердца зрителей и стать знаменитыми во всем мире.