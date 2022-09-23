Названы пять самых трогательных сцен советского кино

В сентябре телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” отмечает двухлетие. К своему “дню рождения” сотрудники канала решили узнать у зрителей, какие сцены в советском кино россиянам запомнились, как наиболее трогательные. Список попал в распоряжение портала “ИКС ТВ”.

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Опрос проходил следующим образом: респондентам предложили выбрать из десяти самых рейтинговых фильмов, выпущенных в СССР, пять особенно проникновенных моментов. Итоговый список включил в себя следующие душещипательные, по мнению зрителей, сцены:

Момент, когда Варя встречает Шарапова с ребенком на руках – “Место встречи изменить нельзя” (1989). Героиня Света (“Мачеха”, 1973) впервые называет “мамой” мачеху Шуру. Признание Катерины Гоше (“Как долго я тебя искала!”) – “Москва слезам не верит” (1979). Песня Нюры “Нежность” в исполнении Майи Кристалинской – “Три тополя на Плющихе” (1968). Чтение письма от сына Гавриле Петровичу по прозвищу Хмырь, герою “Джентльменов удачи” (1971).