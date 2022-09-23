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1 час назад

“ИКС ТВ”: Названы пять самых трогательных сцен советского кино

Мира Маркина

В сентябре телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” отмечает двухлетие. К своему “дню рождения” сотрудники канала решили узнать у зрителей, какие сцены в советском кино россиянам запомнились, как наиболее трогательные. Список попал в распоряжение портала “ИКС ТВ”.

Названы пять самых трогательных сцен советского кино
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Опрос проходил следующим образом: респондентам предложили выбрать из десяти самых рейтинговых фильмов, выпущенных в СССР, пять особенно проникновенных моментов. Итоговый список включил в себя следующие душещипательные, по мнению зрителей, сцены:

  1. Момент, когда Варя встречает Шарапова с ребенком на руках – “Место встречи изменить нельзя” (1989).
  2. Героиня Света (“Мачеха”, 1973) впервые называет “мамой” мачеху Шуру.
  3. Признание Катерины Гоше (“Как долго я тебя искала!”) – “Москва слезам не верит” (1979).
  4. Песня Нюры “Нежность” в исполнении Майи Кристалинской – “Три тополя на Плющихе” (1968).
  5. Чтение письма от сына Гавриле Петровичу по прозвищу Хмырь, герою “Джентльменов удачи” (1971).

Ранее мы писали о четырех советских фильмах с крайне откровенными сценами.

Фильмы,Мачеха,Нежность,Москва слезам не верит,Место встречи изменить нельзя,Три тополя на плющихе,Джентльмены удачи,Мамы,Мама,Майя Кристалинская,
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