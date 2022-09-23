Названы пять самых трогательных сцен советского кино

В сентябре телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” отмечает двухлетие. К своему “дню рождения” сотрудники канала решили узнать у зрителей, какие сцены в советском кино россиянам запомнились, как наиболее трогательные. Список попал в распоряжение портала “ИКС ТВ”.
Опрос проходил следующим образом: респондентам предложили выбрать из десяти самых рейтинговых фильмов, выпущенных в СССР, пять особенно проникновенных моментов. Итоговый список включил в себя следующие душещипательные, по мнению зрителей, сцены:
Ранее мы писали о четырех советских фильмах с крайне откровенными сценами.