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1 час назад

ТАСС: Претендента на "Оскар" от России выберут из 122 фильмов

Мария Иглина

В Российском оскаровском комитете перечислили фильмы, из которых будет выбран претендент на "Оскар". Об этом сообщает ТАСС.

Претендента на "Оскар" от России выберут из 122 фильмов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что в список вошли 122 фильма, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 30 ноября 2022 года. Среди кинолент числятся "1941. Крылья над Берлином", "Одна", "Декабрь", "Недетский дом", "Нуучча", "Первый Оскар", "Просточеловек" и многие другие.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны-участницы, а затем из них выбирают номинантов.

Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон потратил на сценарий “Аватара 2” год.

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