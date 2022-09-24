Саша Белый из "Бригады" создавался на основе лидера преступной группировки

Актер Сергей Безруков сыграл Сашу Белого, прототипом которого стал главарь ореховской ОПГ Сергей Тимофеев по прозвищу «Сильвестр».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В 2022 году легендарному сериалу исполнилось 20 лет со дня премьеры. Режиссер Алексей Сидоров хотел показать криминальную эпоху 1990-х, поэтому проводил множество бесед с органами охраны, спецслужбами и даже преступными личностями. Образ Саши Белого был создан на основе существующего в 90-е годы лидера ОПГ Сережи Тимофеева.

Сидоров вдохновился классическими голливудскими гангстерскими фильмами. Среди них были «Крестный отец», «Лицо со шрамом» и другие.

«Бригада» вышла на телеэкраны в 2002 году. Картина повествует о четырех друзьях, построивших криминальную империю.