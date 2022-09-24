Фильм ужасов "Пункт назначения 6" снимут режиссеры триллера "Иные"

Режиссерами шестой части хоррор-франшизы «Пункт назначения» станут Зак Липовски и Адам Б. Стейн, известные по научно-фантастическому триллеру 2018 года «Иные», пишет The Hollywood Reporter.

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Фильм станет перезапуском и «переосмыслением» культовой серии ужастиков о невозможности победить смерть. Как сообщалось в марте 2020 года, картина будет сосредоточена на работе служб быстрого реагирования.

В проекте задействован продюсер оригинальных фильмов Крэйг Перри, также продюсерские функции исполняют Джон Уоттс (режиссер трех фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом) и Дайан Макганигл (сериал «Атланта»). Одним из авторов сценария выступает Гай Бусик, до этого работавший над пятой частью хоррора «Крик».