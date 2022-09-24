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3 часа назад

Телеканал The CW выпустил дебютный трейлер сериала «Винчестеры»

Слово и Дело

Американский телеканал The CW показал первый трейлер нового сериала «Винчестеры».

Телеканал The CW выпустил дебютный трейлер сериала «Винчестеры»
Фото: Кадр из сериала «Винчестеры»Кадр из сериала «Винчестеры»

The CW выпустили трейлер нового сериала. «Винчестеры» станут спин-оффом популярной ленты «Сверхъестественное».

Многосерийный фильм расскажет о встрече родителей братьев Винчестеров, где повествование будет происходить от лица Дина. Зрители увидят, как молодая пара нашла друг друга и спасла мир.Премьера первого эпизода «Винчестеров» запланирована на 11 октября. Ведущими актерами выступят Дрэйк Роджер в роли Джона Винчестера и Мэг Доннели в роли Мэри Кэмпбелл.

Фильмы,Сверхъестественное,
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