Телеканал The CW выпустил дебютный трейлер сериала «Винчестеры»

Многосерийный фильм расскажет о встрече родителей братьев Винчестеров, где повествование будет происходить от лица Дина. Зрители увидят, как молодая пара нашла друг друга и спасла мир.Премьера первого эпизода «Винчестеров» запланирована на 11 октября. Ведущими актерами выступят Дрэйк Роджер в роли Джона Винчестера и Мэг Доннели в роли Мэри Кэмпбелл.