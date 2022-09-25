Фильмы о здоровых отношениях в паре

Большинство фильмов романтизируют токсичные отношения, когда в паре один или оба манипулируют, перманентно чувствуют себя плохо, шутят обидные шутки или даже применяют насилие. "Рамблер" нашел три фильма, которые демонстрируют пример здоровых отношений.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Главные героини – две женщины, живущие в разные эпохи: известная кулинарка и телеведущая Джулия Чайлд, и ее поклонница Джули Пауэлл, решившая за год приготовить блюда по всем рецептам из книги Чайлд. Обе женщины реализуют задуманное благодаря поддержке партнера.

Муж Джулии Чайлд не только поддержал ее хобби, но и стал иллюстратором для ее книг. А муж Джули Пауэлл выдержал кризис в жизни женщины и поддержал идею завести блог!

"Семейка Аддамс"

Гомес и Мортиция Аддамс отлично демонстрируют идею о том, что пара может быть необычной со стороны, главное иметь схожие базовые ценнности.

Их объединяет любовь к мраку и страсть друг к другу. Они не пытаются изменить сея ради другого и наполняют чашу любви экспрессивным восхищением друг другом. По сути, оба партнера говорят на одном языке любви – похвале и тактильности.

"Давайте потанцуем"

Персонажи Ричарда Гира и Сьюзан Сарандон – пара с двумя детьми и налаженным бытом. Дети растут, взрослые начинают скучать, жена не знает, что дарить мужу на день рождения, ведь у него все есть.