Опубликован трейлер криминального боевика «Энола Холмс 2». Картина выйдет в кинотеатрах 4-го ноября.
Netflix опубликовал первый трейлер «Энолы Холмс 2». Картина является сиквелом фильма 2020-го года и вернёт на экраны Милли Бобби Браун в роли Энолы, младшей сестры знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Роль последнего, как и в оригинальном фильме, исполнил Генри Кавилл. Судя по представленному видеоролику, в этот раз Шерлоку самому потребуется помощь Энолы.
По сюжету, отважная барышня открывает детективное агентство, но никто не доверяет ей и не просит раскрыть то или иное преступление. С другой стороны, Шерлока «раздражает» очередное таинственное дело. Впрочем, когда к Эноле обращается за помощью одна бедная девушка и просит найти пропавшую сестру, два дела в конце концов соединяются.
В прошлом месяце в Netflix подтвердили, что «Энола Холмс 2» выйдет в кинотеатрах 4-го ноября и выпустили первый кадр из фильма с Браун в роли главной героини. Вместе с ней и Кавиллом на экран вернётся Хелена Бонэм Картер в образе матери Энолы – Эйдории.