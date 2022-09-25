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2 часа назад

Опубликован трейлер криминального боевика «Энола Холмс 2»

Inc-News

Опубликован трейлер криминального боевика «Энола Холмс 2». Картина выйдет в кинотеатрах 4-го ноября.

Опубликован трейлер криминального боевика «Энола Холмс 2»
Фото: Кадр из фильма "Энола Холмс"Кадр из фильма "Энола Холмс"

Netflix опубликовал первый трейлер «Энолы Холмс 2». Картина является сиквелом фильма 2020-го года и вернёт на экраны Милли Бобби Браун в роли Энолы, младшей сестры знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Роль последнего, как и в оригинальном фильме, исполнил Генри Кавилл. Судя по представленному видеоролику, в этот раз Шерлоку самому потребуется помощь Энолы.

По сюжету, отважная барышня открывает детективное агентство, но никто не доверяет ей и не просит раскрыть то или иное преступление. С другой стороны, Шерлока «раздражает» очередное таинственное дело. Впрочем, когда к Эноле обращается за помощью одна бедная девушка и просит найти пропавшую сестру, два дела в конце концов соединяются.

В прошлом месяце в Netflix подтвердили, что «Энола Холмс 2» выйдет в кинотеатрах 4-го ноября и выпустили первый кадр из фильма с Браун в роли главной героини. Вместе с ней и Кавиллом на экран вернётся Хелена Бонэм Картер в образе матери Энолы – Эйдории.

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