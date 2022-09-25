7 фильмов с Уиллом Смитом, которые спасут от осенней хандры

Опальный голливудский актер Уилл Смит (все из-за скандальной пощечины Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар») отмечает день рождения — 25 сентября звезде исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием артиста, которые поднимут настроение и боевой дух даже в самую трудную минуту.

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном" Кадр из фильма "Люди в черном"

«Король Ричард» (2021)

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Фильм рассказывает об отце пятерых дочерей Ричарде Уильямсе, который решает сделать из восьмилетней Винус и семилетней Серены звезд тенниса. Хотя Ричард с женой Брэнди мало что понимают в подготовке профессиональных теннисистов, они сами начинают тренировать наследниц и пытаться пробить им дорогу в мир большого спорта.

Кадр из фильма "Король Ричард"

«Алладин» (2019)

Гай Ричи переосмысливает диснеевскую классику. По сюжету молодой воришка Алладин находит лампу, которая исполняет любые желания. Он хочет стать достойным мужчиной, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Однако у придворного визиря Аграбы Джафара другие планы на наследницу, он намеревается заполучить власть в городе и стать новым султаном.

Кадр из фильма "Алладин"

«Фокус» (2014)

Криминальная трагикомедия о профессиональном мошеннике по кличке «Зефир», который влюбляется в начинающую воровку. Правда, отношения становятся для них проблемой, когда начинают мешать их нечестному бизнесу. В главных ролях: Уилл Смит и Марго Робби.

«Я – легенда» (2007)

Фантастический блокбастер о Роберте и его собаке — последних выживших в Нью-Йорке, населенном хищными мутантами. У главного героя иммунитет к заболеванию, который унес жизни половины населения земного шара. Теперь он ночью держит осаду вампиров, а днем пытается найти противоядие от вируса и докопаться до причин эпидемии.

Кадр из фильма "Я – легенда"

«В погоне за счастьем» (2006)

Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.

«Люди в черном» (1997)

В центре сюжета первой части трилогии - двое сотрудников секретного правительственного агентства «Люди в черном» Джей и Кей, которые контролируют пребывание инопланетных пришельцев на Земле. На этот раз напарникам бросает вызов мигрант из расы жуков-захватчиков. Он охотится за ценнейшим артефактом, который может стать причиной гибели нашей планеты. В главных ролях фильма снялись молодой Уилл Смит и уже опытный Томми Ли Джонс.

Кадр из фильма "Люди в черном"

«День независимости» (1996)