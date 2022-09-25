7 фильмов с Уиллом Смитом, которые спасут от осенней хандры

Опальный голливудский актер Уилл Смит (все из-за скандальной пощечины Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар») отмечает день рождения — 25 сентября звезде исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием артиста, которые поднимут настроение и боевой дух даже в самую трудную минуту.
Фильм рассказывает об отце пятерых дочерей Ричарде Уильямсе, который решает сделать из восьмилетней Винус и семилетней Серены звезд тенниса. Хотя Ричард с женой Брэнди мало что понимают в подготовке профессиональных теннисистов, они сами начинают тренировать наследниц и пытаться пробить им дорогу в мир большого спорта.
Гай Ричи переосмысливает диснеевскую классику. По сюжету молодой воришка Алладин находит лампу, которая исполняет любые желания. Он хочет стать достойным мужчиной, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Однако у придворного визиря Аграбы Джафара другие планы на наследницу, он намеревается заполучить власть в городе и стать новым султаном.
Криминальная трагикомедия о профессиональном мошеннике по кличке «Зефир», который влюбляется в начинающую воровку. Правда, отношения становятся для них проблемой, когда начинают мешать их нечестному бизнесу. В главных ролях: Уилл Смит и Марго Робби.
Фантастический блокбастер о Роберте и его собаке — последних выживших в Нью-Йорке, населенном хищными мутантами. У главного героя иммунитет к заболеванию, который унес жизни половины населения земного шара. Теперь он ночью держит осаду вампиров, а днем пытается найти противоядие от вируса и докопаться до причин эпидемии.
Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.
В центре сюжета первой части трилогии - двое сотрудников секретного правительственного агентства «Люди в черном» Джей и Кей, которые контролируют пребывание инопланетных пришельцев на Земле. На этот раз напарникам бросает вызов мигрант из расы жуков-захватчиков. Он охотится за ценнейшим артефактом, который может стать причиной гибели нашей планеты. В главных ролях фильма снялись молодой Уилл Смит и уже опытный Томми Ли Джонс.
Масштабный блокбастер с Уиллом Смитом в главной роли, в котором гигантские корабли пришельцев грозят уничтожить население Земли. Теперь людям предстоит отстоять планету и разобраться с непрошенными гостями. Правда, никто не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве.