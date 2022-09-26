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48 минут назад

Новая «Красная Шапочка» возглавила кинопрокат в России

runews24.ruиещё 2

В прокат новый фильм вышел 22 сентября. «Красную Шапочку» сняли режиссёры Лина Арифулина, Артём Аксененко и Александр Баршак.

Новая «Красная Шапочка» возглавила кинопрокат в России
Фото: runews24.rurunews24.ru

С 22 по 25 сентября кинокартина собрала в прокате РФ и СНГ 47 миллионов рублей, став лидером в эти выходные. Об этом пишет портал kinobusiness.

В фильме рассказывается другая история Красной Шапочки. Она спасает город от волков и параллельно пытается узнать, куда пропал её отец по имени Волкобой.

Главные роли исполнили Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.

Вторую строчку в прокате по итогам выходных заняли «Три тысячи лет желаний» от Дага Митчелла и Джорджа Миллера. Кинокартина собрала 29,6 миллиона рублей.

В фильме рассказывается о джинне, который прожил три тысячи лет. Его лампа попала в руки большому количеству людей, но никто не успевал его освободить.

Действие происходит в нашем мире, джинн оказывается в руках у учёного-литератора. Знакомство меняет жизни обоих.

На третьем месте оказался «Джиперс Криперс: возрождённый» от Тимо Вуоренсолы. Фильм собрал 20,3 миллиона рублей.

По сюжету девушка Лэйн вместе со своим парнем отправляется на фестиваль ужасов в Луизиану. У неё появляются дурные предчувствия, а позже она наблюдает видение с монстром из местных легенд, который появляется в реальном мире.

Фильмы,Красная шапочка,Данила Якушев,Артем Аксененко,Александр Баршак,Лина Арифулина,Джордж Миллер,Екатерина Климова,
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