6 лучших мюзиклов в истории кино

Сложно найти человека, который не любит мюзиклы. Они появились только после появления звука кино в 1927 году, но сразу стали популярны по всему миру. К выходу музыкального проекта «Город музыки» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем лучшие мюзиклы в истории кино.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«42-я улица» (1933, реж. Ллойд Бэйкон)

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Один из главных мюзиклов 1930-х годов, законодатель жанра. Пышные декорации, шикарные костюмы и большое количество танцоров — следствие глубокого экономического кризиса в стране, во время Великой депрессии люди пытались заработать деньги любимыми способами, многие шли сниматься в массовку. Об этом собственно и фильм: девушка Пегги приехала из маленького городка в Нью-Йорк и очень хочет стать актрисой в музыкальном театре. Для этого у нее есть все: тонкая талия, красивое лицо и стройные ножки.

«Звезда родилась» (1954, реж. Джордж Кьюкор)

После войны о жанре мюзикл снова вспомнили, и это — один из многих ремейков классической картины 1937 года (в последнем главную роль сыграла Леди Гага). Во время вручения премии известный актер Норман Мэйн (Джеймс Мэйсон) чуть не учиняет скандал прямо на сцене, но его от позора спасает ведущая церемонии, молодая певица Эстер Блоджетт (Джуди Гарленд, мать Лайзы Минелли). На утро протрезвевший мужчина хочет поблагодарить девушку, застает Эстер, репетирующей с оркестром, слышит ее талант и предлагает ей начать карьеру актрисы.

«Чикаго» (2002, реж. Роб Маршалл)

Типичный пример экранизации успешной бродвейской постановки. В тюрьме округа Кук сидят множество женщин, осужденные за убийства мужчин из ревности. Некоторые из них становятся знаменитостями и используют свою популярность для будущего суда. Такой звездой оказывается Рокси Харт (Рене Зеллвегер), которую якобы растлил богатый мегаполис.

«Отверженные» (2012, реж. Том Хупер)

Прекрасная экранизация романа Виктора Гюго. Франция после падения Наполеона, бывший преступник Жан Вальжан (Хью Джекман) стал мэром Парижа, он видит горе матери-одиночки Фантины (Энн Хэтэуэй), которая из-за потери работы начала продавать свое тело. Вскоре она умирает из-за болезней — тогда Жан берет заботу о ее ребенке на себя, хотя за ним охотится инспектор Жавер (Рассел Кроу), ищущий беглого вора.

«Ла-Ла Ленд» (2016, реж. Дэмьен Шазелл)

Второй фильм Шазелла после «Одержимости» (2014) ждал еще больший успех. Он вдохновился классическими мюзиклами из 30-х годов про героев, мечтающих о звездных карьерах в жестоком мире. Так Миа (Эмма Стоун) мечтает попасть в Голливуд, а Себастьян (Райан Гослинг) — открыть свой ресторан с джаз-музыкой.

«Город музыки» (2022, реж. Петр Келептришвили)