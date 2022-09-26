10 неожиданных фактов о «Рапунцель»

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в 2010 году — целых 12 лет назад — и он всё ещё любим зрителями. И по сей день в нём находятся интересные детали, которые трудно заметить при первом просмотре.Тлум.Ру собрал 10 самых любопытных фактов о создании проекта и незаметных пасхалках, которые создатели припрятали для особо внимательных зрителей.
Мы отлично знаем, что Матушка Готель старая — это показали как в начале мультфильма, так и в его финале. А вот что упустили — так это то, что она очень старая. Когда-то она была юной девушкой, жившей с матерью и обожаемыми сёстрами в Мёртвом лесу — это рассказывают в официальной книге «Матушка Готель. История старой ведьмы» от Disney. Однако по стилю наряда Матушки Готель можно понять, что она родом из поздних 1700-х, за 400 лет до событий «Рапунцель: Запутанная история».
В сражении с Флинном конь Максимус, один из самых ярких персонажей мультфильма, использует римский меч — это понятно по его форме. Такая пасхалка отсылает к его имени, которое означает «величайший». Максимус — известный вымышленный персонаж в фильме «Гладиатор».
Во время фестиваля фонариков Рапунцель удалось поймать именно тот, который запустили её родители. Когда девушка плывёт на лодке с Флинном, можно увидеть, как к ней подлетает фонарик с символом солнца — это королевская эмблема, и вокруг таких больше нет. Так что она действительно поймала именно фонарик родителей.
Если вы достаточно внимательны, то в начале мультфильма наверняка заметили яркий мобиль над кроваткой новорождённой Рапунцель. Но рассматривали ли вы его поближе? Наверняка нет, а ведь он раскрывает спойлеры почти ко всем ключевым событиям картины. На нём можно заметить подвески в виде белого коня, уточки, купидона и синей птички.
Да, они оба не умеют разговаривать. Но кто сказал, что это повод не нанимать для них отдельного актёра? И Паскаль, и Максимус были озвучены Фрэнком Уэлкером, настоящей легендой в анимационном мире — его голосом «говорят» больше 800 персонажей-животных.
Сначала аниматоры хотели использовать фейерверки в сцене с Рапунцель и Флинном, но Джон Рипа, художник-постановщик, придумал использовать фонарики. Команда созвала встречу, чтобы показать их Джону Лассетеру, который в то время ещё был главным креативным директором Walt Disney Animation, думая, что эта идея его удивит. Тот, как оказалось, уже был знаком с такой концепцией, поскольку он зажигал их со своей женой на их годовщину, но ему всё равно понравилась эта идея.
Создание Флинна Райдера (или Юджина Фицерберта) не было простой задачей для художников. Оказывается, это было так трудно, что им пришлось организовывать самые настоящие встречи «Горячих парней», чтобы рассмотреть главных красавчиков Голливуда и выявить основные особенности их внешности.
Паскаль, очаровательный хамелеончик Рапунцель, должен был быть белкой. Он подразумевался пушистым длиннохвостым милашкой, однако позже «превратился» в настоящего хамелеона, принадлежащего одному из создателей мультфильма.
Королевство Корона было вдохновлено одним из самых посещаемых мест во Франции — замком Мон-Сен-Мишель на побережье Нормандии, который внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове по-прежнему проживает 44 жителя, в том числе монахини и монахи, которые живут в аббатстве. Кроме того, монастырь также был источником вдохновения для города Минас Тирит, который является знаковым местом во «Властелине колец».
В отличие от предыдущих фактов, этот может действительно напрячь. Студия Disney не слишком заморачивается по поводу возраста своих героев — так, Флинну Райдеру в мультфильме 26 лет, а Рапунцель должно было исполниться 18. Это означает, что у этой милой парочки разница в возрасте составляет восемь лет, но и это для диснеевских работ не предел. По сей день самой неоднозначной парой Диснея с разницей в 17 лет являются Белоснежка и её принц, ведь девушке всего 14 лет.