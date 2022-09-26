10 неожиданных фактов о «Рапунцель»

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в 2010 году — целых 12 лет назад — и он всё ещё любим зрителями. И по сей день в нём находятся интересные детали, которые трудно заметить при первом просмотре.Тлум.Ру собрал 10 самых любопытных фактов о создании проекта и незаметных пасхалках, которые создатели припрятали для особо внимательных зрителей.

Фото: Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история"

№ 1. Матушка Готель на самом деле очень старая

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Мы отлично знаем, что Матушка Готель старая — это показали как в начале мультфильма, так и в его финале. А вот что упустили — так это то, что она очень старая. Когда-то она была юной девушкой, жившей с матерью и обожаемыми сёстрами в Мёртвом лесу — это рассказывают в официальной книге «Матушка Готель. История старой ведьмы» от Disney. Однако по стилю наряда Матушки Готель можно понять, что она родом из поздних 1700-х, за 400 лет до событий «Рапунцель: Запутанная история».

№ 2. Максимус использует римский меч

В сражении с Флинном конь Максимус, один из самых ярких персонажей мультфильма, использует римский меч — это понятно по его форме. Такая пасхалка отсылает к его имени, которое означает «величайший». Максимус — известный вымышленный персонаж в фильме «Гладиатор».

№ 3. Рапунцель поймала фонарик родителей

Во время фестиваля фонариков Рапунцель удалось поймать именно тот, который запустили её родители. Когда девушка плывёт на лодке с Флинном, можно увидеть, как к ней подлетает фонарик с символом солнца — это королевская эмблема, и вокруг таких больше нет. Так что она действительно поймала именно фонарик родителей.

№ 4. Детский мобиль Рапунцель предсказал её судьбу

Если вы достаточно внимательны, то в начале мультфильма наверняка заметили яркий мобиль над кроваткой новорождённой Рапунцель. Но рассматривали ли вы его поближе? Наверняка нет, а ведь он раскрывает спойлеры почти ко всем ключевым событиям картины. На нём можно заметить подвески в виде белого коня, уточки, купидона и синей птички.

№ 5. Паскаля и Максимуса озвучивал один актёр

Да, они оба не умеют разговаривать. Но кто сказал, что это повод не нанимать для них отдельного актёра? И Паскаль, и Максимус были озвучены Фрэнком Уэлкером, настоящей легендой в анимационном мире — его голосом «говорят» больше 800 персонажей-животных.

№ 6. Фейерверки вместо фонариков

Сначала аниматоры хотели использовать фейерверки в сцене с Рапунцель и Флинном, но Джон Рипа, художник-постановщик, придумал использовать фонарики. Команда созвала встречу, чтобы показать их Джону Лассетеру, который в то время ещё был главным креативным директором Walt Disney Animation, думая, что эта идея его удивит. Тот, как оказалось, уже был знаком с такой концепцией, поскольку он зажигал их со своей женой на их годовщину, но ему всё равно понравилась эта идея.

№ 7. Флинн Райдер и встречи «Горячих парней»

Создание Флинна Райдера (или Юджина Фицерберта) не было простой задачей для художников. Оказывается, это было так трудно, что им пришлось организовывать самые настоящие встречи «Горячих парней», чтобы рассмотреть главных красавчиков Голливуда и выявить основные особенности их внешности.

№ 8. Паскаль должен был быть белкой

Паскаль, очаровательный хамелеончик Рапунцель, должен был быть белкой. Он подразумевался пушистым длиннохвостым милашкой, однако позже «превратился» в настоящего хамелеона, принадлежащего одному из создателей мультфильма.

№ 9. Королевство Корона — это Франция?

Королевство Корона было вдохновлено одним из самых посещаемых мест во Франции — замком Мон-Сен-Мишель на побережье Нормандии, который внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове по-прежнему проживает 44 жителя, в том числе монахини и монахи, которые живут в аббатстве. Кроме того, монастырь также был источником вдохновения для города Минас Тирит, который является знаковым местом во «Властелине колец».

№ 10. Разница в возрасте