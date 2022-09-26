Лопес жестоко отомстит за дочь в новом триллере «Мама»

Новая работа изрядно удивит фанатов Джей Ло.

Фото: Inc-News Inc-News

Привыкшим видеть Дженнифер Лопес в ромкомах поклонникам скоро придется привыкать к резкому изменению ее амплуа.

Новый фильм с ее участием называется романтично «Мама». На самом же деле это захватывающий дух триллер.

Согласно опубликованному в Сети трейлеру проекта, персонаж Джей Ло – однажды оступившаяся женщина, отказавшаяся в молодости от своей дочери.

Взявшись за ум, героиня актриса начала борьбу за воссоединение со своим ребенком, и не щадит никого из тех, кто его хотя бы однажды обидел. Некоторым врагам дочери Джей Ло даже предстоит погибнуть от руки жаждущей мести родительницы.