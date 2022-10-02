Во время съемок фильма "Красотка" Ричард Гир, игравший главную роль, решил добавить свою шутку в сцену с Джулией Робертс. Помните момент, когда Эдвард показывает Вивьен ожерелье, но в последний момент закрывает крышку коробки?

Этого эпизода не было в сценарии, но реакция Джулии Робертс так всем понравилась, что неудачный дубль решили оставить в фильме.

Подробнее об этом моменте смотрите в видео.