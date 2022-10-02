Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
3 часа назад

Эпизод из фильма "Красотка", которого не было в сценарии: видео

Стелла Шмель

Во время съемок фильма "Красотка" Ричард Гир, игравший главную роль, решил добавить свою шутку в сцену с Джулией Робертс. Помните момент, когда Эдвард показывает Вивьен ожерелье, но в последний момент закрывает крышку коробки?

Этого эпизода не было в сценарии, но реакция Джулии Робертс так всем понравилась, что неудачный дубль решили оставить в фильме.

Подробнее об этом моменте смотрите в видео.

Киносъемки не всегда идут четко по плану. Часто актерам, режиссерам и съемочной группе приходится импровизировать. Мы собрали интересные факты о том, как на самом деле снимали культовый фильм "Матрица".

Фильмы,Видео,Красотки,Красотка,Матрица,Джулия Робертс,Ричард Гир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители