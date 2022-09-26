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2 часа назад

Новая «Красная Шапочка» стала лидером кинопроката в России и СНГ

Диана Товсепова

Фильм «Красная Шапочка» режиссеров Лины Арифуллиной, Александра Баршака и Артема Аксененко, вышел на экраны 22 сентября и уже возглавил прокат в России и СНГ.

За минувшие выходные (22-25 сентября) картина о девочке в красной шапочке собрала с 47 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету новой версии известной сказки, Красная Шапочка спасает город от волков, попутно раскрывая загадочное исчезновение своего отца Волкобоя. Девочке придется взглянут своим страхам в глаза и отыскать свое истинное предназначение.

В главных ролях снимались Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.

Вторую строчку с 29,6 млн. руб. собранными в прокате занял фильм "Три тысячи лет желаний", а третье место получила картина "Джиперс Криперс: возрожденный", собравшая 20,3 млн руб. за выходные.

Ранее мы писали о том, когда выйдет пятый сезон сериала "Корона".

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