Вышел полнометражный трейлер сериала HBO «Одни из нас»

Сюжет строится на основе одноимённой компьютерной игры, созданной студией Naughty Dog.
Трейлер сериала «Одни из нас» практически не содержит слов, но говорит, что называется, сам за себя. Зрители смогут увидеть в нём кликеров, заросший ландшафт Соединённых Штатов, старых/новых персонажей и даже ставшую культовой начальную сцену из одноимённой игры.
Несмотря на выход полнометражной «визитки» научно-фантастического проекта HBO, точная дата его релиза пока остаётся неизвестной. В конце ролика появляется лишь надпись «2023».
Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли). Они играют выживших в результате эпидемии грибка, поражающего мозг человека. Примерно через год после заражения человек превращается в сильных и выносливых кликеров, то есть, в зомби. Джоэл должен сопроводить Элли в удалённый угол страны через населённую монстрами местность.