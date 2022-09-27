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4 часа назад

Вышел полнометражный трейлер сериала HBO «Одни из нас»

Inc-News

Сюжет строится на основе одноимённой компьютерной игры, созданной студией Naughty Dog.

Вышел полнометражный трейлер сериала HBO «Одни из нас»
Фото: Inc-NewsInc-News

Трейлер сериала «Одни из нас» практически не содержит слов, но говорит, что называется, сам за себя. Зрители смогут увидеть в нём кликеров, заросший ландшафт Соединённых Штатов, старых/новых персонажей и даже ставшую культовой начальную сцену из одноимённой игры.

Несмотря на выход полнометражной «визитки» научно-фантастического проекта HBO, точная дата его релиза пока остаётся неизвестной. В конце ролика появляется лишь надпись «2023».

Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли). Они играют выживших в результате эпидемии грибка, поражающего мозг человека. Примерно через год после заражения человек превращается в сильных и выносливых кликеров, то есть, в зомби. Джоэл должен сопроводить Элли в удалённый угол страны через населённую монстрами местность.

Фильмы,Педро Паскаль,
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