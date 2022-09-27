Вышел полнометражный трейлер сериала HBO «Одни из нас»

Сюжет строится на основе одноимённой компьютерной игры, созданной студией Naughty Dog.

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Трейлер сериала «Одни из нас» практически не содержит слов, но говорит, что называется, сам за себя. Зрители смогут увидеть в нём кликеров, заросший ландшафт Соединённых Штатов, старых/новых персонажей и даже ставшую культовой начальную сцену из одноимённой игры.

Несмотря на выход полнометражной «визитки» научно-фантастического проекта HBO, точная дата его релиза пока остаётся неизвестной. В конце ролика появляется лишь надпись «2023».