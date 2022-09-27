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36 минут назад

Мультсериал «Лунтик» покажут на цифровых платформах Китая

Lenta.ruиещё 1

Российский анимационный сериал «Лунтик» покажут на основных цифровых сервисах Китая. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ.

Мультсериал «Лунтик» покажут на цифровых платформах Китая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«15 сентября 2022 года российский анимационный сериал "Лунтик" производства студии "Мельница" и телеканала "Россия-1" вышел на крупнейшей VOD-платформе Китая Mango TV. Помимо этого, мультсериал также уже доступен на сервисах Xiaomi, Henan и Ningxia», — заявили представители организации.

Сообщается, что в октябре мультсериал станет доступен и на других популярных платформах страны. Всего зрителям будет представлено 500 серий анимационного проекта.

«Наш мультфильм уже выходил на китайском государственном телевидении и, поскольку Китай для нас является одним из важнейших стратегических партнеров, мы рады, что наше успешное сотрудничество продолжается», — отметил сооснователь студии «Мельница», глава кинокомпании СТВ СергСергей Сельянов.

Российский анимационный сериал «Лунтик», посвященный жизни инопланетянина, попавшего на Землю, впервые вышел на экраны в 2006 году.

В январе этого года стало известно о смерти режиссера «Смешариков» и «Лунтика» Галины Воропай.

Ранее продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Эл Джин допустил гомосексуальность персонажа Лизы Симпсон.

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