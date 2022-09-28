Мотивирующие фильмы о людях, решившихся изменить свою жизнь

Заряжаемся мотивацией к «перезагрузке».

Фото: Кадр из фильма "Ешь, молись, люби" Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Кино — это история, но так думают сценаристы. Режиссёры считают, что кино должно менять человека. В этой дискуссии правы и те и другие.

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Таира Фогельсон, культоролог, писатель, кинокритик, руководитель культурных проектов компании «Олива групп»: Для зрителя кино является не только способом развлечься, но и стать лучшей версией самого себя. Поэтому тот зритель, который хочет стать другим, подсознательно ищет «своего» режиссёра-наставника, и такие режиссёры в каждой стране есть. Выбрали пять фильмов, герои которых что-то меняют в себе и помогают зрителю сделать то же самое.

«Ешь, молись, люби»

Культовый фильм с Джулией Робертс в главной роли, который полезно пересматривать один раз в несколько лет. Казалось бы, что здесь необычного? Героиня Элизабет Гилберт жила с мужем, развелась, а потом решила встряхнуться в путешествии.

Лиз оказалась в «тупике», из которого в таком многообразном Нью-Йорке сложно выбраться. Она отдаёт бывшему мужу все свои сбережения, отправляет все свои коробки с личными вещами в арендованный контейнер, а сама уезжает в Италию и начинает жизнь с «чистого листа».

С первых минут просмотра зритель начинает меняться вместе с героиней и получает стимул к «перезагрузке» собственной жизни. Он начинает понимать, что такое вкус жизни, как выбирать мысли, как прощать себя и как, наконец, открыться новым отношениям и обновлённому себе.

«Тайна в его глазах»

2009, Аргентина, реж. Хуан Хосе Компанелья

В этой картине все персонажи могли бы прожить свою жизнь иначе, но по-настоящему это удалось лишь главному герою. А ведь начал он свой путь точно так же, как и другие, — с ошибок. Судебный служащий Бенхамин Эспосито мог признаться в любви своей начальнице, но не сделал этого. В итоге прожил десять лет в изгнании, оставив свой город, работу, друзей, всё, что его наполняло.

Герой не создал семью и не сделал карьеру, и только одно старое преступление заставило его пересмотреть свою жизнь и открыть новую страницу в своей судьбе. Это аргентинское кино не заканчивается стандартным счастливым концом, где герои после долгой разлуки встречают друг друга и больше не расстаются.

Сюжет намного серьёзнее, чем можно ожидать. Как самому зрителю действовать по жизни, главный герой всё же подсказывает, но в самом конце, при помощи записки с глубоким смыслом.

«Шофер Мисс Дейзи»

Расстояние от полного неприятия всего и всех до другой жизни может оказаться не таким большим и долгим. Почти всегда для этого достаточно встречи с одним правильным человеком. Так произошло с неприступной как стена мисс Дейзи, для которой сын нанял водителя. Поначалу старушка даже отказывается садиться в машину и идёт пешком. Но потом их с водителем Хоуком отношения меняются, и зритель видит, как это происходит.

Мисс Дейзи становится другой, а вот водитель Хоук остаётся прежним. Это не означает отсутствие трансформации в нём как в человеке. Перемены у героя тоже есть: от бесправного работника он постепенно стал человеком, обладающим властью над событиями в своей жизни.

«Кушетка в Тунисе»

2019, Тунис, реж. Манель Лабиди

Все герои в этом фильме мечтают уехать во Францию, а психолог Сельма, наоборот, приехала в Тунис, чтобы изменить отношение людей к самим себе. Её никто не понимает, ибо у всех в семье и с самим собой все хорошо. На самом деле это не так. Но об этом в традиционном обществе не принято откровенно говорить.

Кажется, что Сельма борется с воздухом, потому что психология в обществе с традиционными устоями — это вещь немыслимая и неприменимая. Да и к тому же Сельма является поклонницей Фрейда, идеи которого многим хорошо известны.

Деятельность Сельмы запрещают местные органы власти, потому что девушка консультирует людей без лицензии. Но Сельма не сдаётся: она собирает справки, посещает медлительных чиновников, принимает клиентов прямо в машине.

Пока главная героиня борется с системой и защищает своих клиентов, она в какой-то момент меняется сама. С помощью Фрейда. Оказалось, что внешняя борьба является зеркалом внутренней. Как только Сельма это понимает, борьба из её жизни уходит навсегда.

«Осенний бал»

Кино, которое хочется пересмотреть второй раз. Три героя и три их половинки, которых разъединяет жизнь. Все хотят чего-то своего, но другого. Как правило, первый шаг делают женщины, но там, в другой жизни, они не находят того, чего искали. А вот мужчины остаются в одиночестве, в своих квартирах, но тоже в каком-то пассивном поиске.

Всем мужчинам в этом кино кажется, что другими они станут только в том случае, если с ними будут рядом их женщины. Их женщины так не думают. Три разные пары, один район на окраине Таллина, шесть способов изменить самого себя.

Правильными ли были действия героев? Кто из героев всё же станет другим, а кто найдёт в себе нечто новое, но останется прежним собой? Ответы на эти вопросы зритель находит не сразу. После просмотра эстонского кино мы не перестаём размышлять о сюжете — настолько сильно впечатляют поиски героев других себя. И настолько сильно удивляют результаты этих поисков.