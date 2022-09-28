Вышел финальный трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»

«Хэллоуин заканчивается» станет тринадцатым и последним фильмом франшизы. Режиссёр кинокартины – Дэвид Гордон Грин.
Трейлер нового фильма появился 27 сентября на YouTube-канале Universal Pictures. Главные роли в новой кинокартине исполнили Джейми Ли Кёртис и Ник Кастл.
В ленте будет продолжена история «Хэллоуин убивает». События будут развиваться спустя четыре года. Лори живёт со своей внучкой и пишет мемуары, а Майкл исчез.
Однако в городе, где живёт героиня, случается убийство. И ей в последний раз приходится столкнуться со злом лицом к лицу.
«Хэллоуин заканчивается» покажут 14 октября 2022 года в кинотеатрах, а также на стриминговом сервисе Peacock.