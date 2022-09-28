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48 минут назад

Вышел финальный трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»

runews24.ru

«Хэллоуин заканчивается» станет тринадцатым и последним фильмом франшизы. Режиссёр кинокартины – Дэвид Гордон Грин.

Вышел финальный трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Трейлер нового фильма появился 27 сентября на YouTube-канале Universal Pictures. Главные роли в новой кинокартине исполнили Джейми Ли Кёртис и Ник Кастл.

В ленте будет продолжена история «Хэллоуин убивает». События будут развиваться спустя четыре года. Лори живёт со своей внучкой и пишет мемуары, а Майкл исчез.

Однако в городе, где живёт героиня, случается убийство. И ей в последний раз приходится столкнуться со злом лицом к лицу.

«Хэллоуин заканчивается» покажут 14 октября 2022 года в кинотеатрах, а также на стриминговом сервисе Peacock.

Фильмы,Дэвид Гордон,Джейми Кертис,
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