Paramount временно удалила «Звёздный путь-4» из графика релизов

Фильм должен был выйти в декабре 2023 года. Однако в конце августа режиссёр Мэтт Шекман покинул должность, чтобы заняться постановкой «Фантастической четвёрки» для Marvel Studios.

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Paramount временно убрала из графика релизов «Звёздный путь-4» с Крисом Пайном в роли капитана Кирка.

Издание Deadline пишет, что кинокомпания уже ведёт поиски нового режиссёра для кинокартины. Сценарием занимались Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет – первые женщины-сценаристы «Звёздного пути».