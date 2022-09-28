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28 сентября

Paramount временно удалила «Звёздный путь-4» из графика релизов

runews24.ruиещё 1

Фильм должен был выйти в декабре 2023 года. Однако в конце августа режиссёр Мэтт Шекман покинул должность, чтобы заняться постановкой «Фантастической четвёрки» для Marvel Studios.

Paramount временно удалила «Звёздный путь-4» из графика релизов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Paramount временно убрала из графика релизов «Звёздный путь-4» с Крисом Пайном в роли капитана Кирка.

Издание Deadline пишет, что кинокомпания уже ведёт поиски нового режиссёра для кинокартины. Сценарием занимались Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет – первые женщины-сценаристы «Звёздного пути».

Последний фильм серии «Стартрек: Бесконечность» вышел в 2016 году. Тогда он собрал в прокате более 343 миллионов долларов.

Фильмы,Звёздный путь,Стартрек: Бесконечность,Фантастическая четверка,Мэтт Шекман,Крис Пайн,
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