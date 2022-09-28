Paramount временно удалила «Звёздный путь-4» из графика релизов

Фильм должен был выйти в декабре 2023 года. Однако в конце августа режиссёр Мэтт Шекман покинул должность, чтобы заняться постановкой «Фантастической четвёрки» для Marvel Studios.
Paramount временно убрала из графика релизов «Звёздный путь-4» с Крисом Пайном в роли капитана Кирка.
Издание Deadline пишет, что кинокомпания уже ведёт поиски нового режиссёра для кинокартины. Сценарием занимались Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет – первые женщины-сценаристы «Звёздного пути».
Последний фильм серии «Стартрек: Бесконечность» вышел в 2016 году. Тогда он собрал в прокате более 343 миллионов долларов.