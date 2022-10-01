Спецэффекты начали использовать в кино очень давно. Например, в клипе 1951 года можно видеть сцены, в которых певец передвигается по стенам и потолку. А ведь этот трюк был снят задолго до появления компьютерной графики и CGI-технологий.

Интересно, что подобный способ создания иллюзии даже сейчас используют в современных фильмах и клипах. Например, в фильме Кристофера Нолана "Начало" герой бежит по стенам и потолку коридора.