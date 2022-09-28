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1 час назад

Алая Ведьма еще вернется в фильмы Marvel

Чемпионат.com

Алая Ведьма — важнейший персонаж киновселенной Marvel и комиксов. С этой героиней связано множество сюжетных арок, а в фильмах Marvel Ванда уже показала себя, однако на этом её путь явно не кончается.

Алая Ведьма еще вернется в фильмы Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги. По его словам, существует ещё множество историй, которые можно рассказать про Алую Ведьму. Это лишь вопрос времени. Что касается смерти Ванды, то Файги не стал утверждать это на 100%.

На самом деле есть ещё так много всего, что нужно изучить. Мы всё ещё не затронули многие из её основных сюжетных линий из комиксов. Я бы работал с Лиззи ещё 100 лет, если бы мы могли. В мультивселенной возможно всё! Посмотрим.

Сама же Элизабет Олсен не знает, как сложится судьба Ванды, однако она бы не хотела, чтобы её героиня исчезла навсегда.

Я не думаю, что кто-то из этих персонажей когда-либо действительно исчезнет. Я действительно не знаю своего будущего.

Вероятно, Алая Ведьма ещё вернётся, поскольку впереди Marvel будет развивать тему мутантов, а Ванда — мутант, притом один из ключевых мутантов в комиксах.

Фильмы,Кевин Файги,Элизабет Олсен,
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