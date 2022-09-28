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2 часа назад

5 лучших фильмов с Наоми Уоттс

Мира Маркина

Британская актриса Наоми Уоттс отмечает день рождения — 28 сентября звезде исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал 5 лучших фильмов с ее участием, которые произведут впечатление даже на самых закоренелых циников.

5 лучших фильмов с Наоми Уоттс
Фото: Кадр из фильма "Разрисованная вуаль"Кадр из фильма "Разрисованная вуаль"

«История семьи Блум» (2020)

Наоми Уоттс в драме по реальной истории, которая рассказывает о Сэм, во время отпуска в Таиланде упавшей с балкона и повредившей позвоночник. Девушка оказывается почти полностью парализованной. Пока семья пытается справиться с испытанием, у них появляется неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.

Кадр из фильма "История семьи Блум"

«Невозможное» (2012)

Драма о трагедии 2004 года с Наоми Уоттс, Юэном Макгрегором и Томом Холландом, которая рассказывает о британской семье, оказавшейся в эпицентре сокрушительного цунами. Стихия застает людей врасплох, и единственное, что им остается — цепляться за жизнь и за друг друга, чтобы справиться с бедствием.

Кадр из фильма "Невозможное"

«Разрисованная вуаль» (2006)

Тонкая экранизация Сомерсета Моэма, рассказывающая о молодом враче и его неверной жене, которые отправляются в отдаленную китайскую деревушку, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там пораженная преданностью мужа работе Китти начинает видеть его в ином свете и заново влюбляется в него.

Кадр из фильма "Разрисованная вуаль"

«Кинг Конг» (2005)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

Кадр из фильма "Кинг Конг"

«Малхолланд Драйв» (1999)

Психологический триллер Дэвида Линча о поиске собственного «я», который рассказывает о девушке, потерявшей память после автомобильной аварии. Она выбирает себе имя Рита и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

Кадр из фильма «Малхолланд Драйв»
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