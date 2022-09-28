Многих вопросов о происходящих сейчас событиях можно было бы избежать, если в стране была налажена разъяснительная работа среди граждан. В том числе — при помощи искусства кино. На этом фоне хорошим знаком является выход фильма «Лучшие в аду», считает журналист Александр Цыганов.

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В России есть отличные примеры патриотически-мотивационных фильмов, которые продвигают необходимость защиты Родины, напомнил он. Среди них Цыганов особо отметил работы студии Aurum Production, которая недавно представила трейлер своего нового фильма «Лучшие в аду», снятого при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина.

«Такие фильмы нужны. Разумеется, во время войны обязательно нужна мотивационная составляющая. И солдату, и вообще человеку, который рискует жизнью, она весьма нужна, и в данном случае эта мотивационная составляющая должна включать фильмы, поскольку это современная часть общей пропагандистской картины», — указал Цыганов.

Журналист напомнил: тема конфликта в Донбассе остается очень сложной для восприятия в России, поскольку речь идет о столкновении между братскими народами. Здесь, по мнению Цыганова, целесообразно вспомнить исторические примеры, которые у нас до конца не забыты. А кинематограф должен помочь россиянам понять, за что они сражаются.