На Netflix состоялась премьера фильма "Блондинка"

«Блондинка» стала одним из самых ожидаемых фильмов во многом благодаря Ане де Армас. После релиза трейлера многие критиковали актрису за то, что ей не удалось передать хриплый вокал Монро. При этом сама артистка уверяет, что работала над своим акцентом на протяжении 10 месяцев.