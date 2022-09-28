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2 часа назад

На Netflix состоялась премьера фильма "Блондинка" с Аной де Армас в главной роли

Газета.Ru

28 сентября на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Блондинка» о жизни певицы Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли.

На Netflix состоялась премьера фильма "Блондинка"
Фото: Критики оценили фильм "Блондинка" о МонроКритики оценили фильм "Блондинка" о Монро

«Блондинка» стала одним из самых ожидаемых фильмов во многом благодаря Ане де Армас. После релиза трейлера многие критиковали актрису за то, что ей не удалось передать хриплый вокал Монро. При этом сама артистка уверяет, что работала над своим акцентом на протяжении 10 месяцев.

«Блондинка» снята по роману Джойс Кэрол Оутс. Драма переосмысливает жизнь Монро, начиная с ее детства и заканчивая восхождением к славе.

Ранее Ана де Армас прослезилась после длительных оваций фильму «Блондинка» о Мэрилин Монро.

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