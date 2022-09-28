Три фильма про конец света, которые точно стоит увидеть

Новости с каждым годом звучат все страшнее и страшнее, однако фильмы про конец света не перестают терять своей актуальности. "Рамблер" расскажет про три фильма, посмотрев которые, вы сможете выбрать свой идеальный апокалипсис.
Астрономы открывают новую комету и, рассчитав ее траекторию, узнают, что через полгода она столкнется с Землей и уничтожит ее. Ученые с трудом добиваются встречи с президентом США, но к их предупреждению относятся с недоверием. Тогда они решают выступить на популярном ТВ-шоу, но и там их воспринимают с недоверием. В целом, это фильм про нашу реальность, в которой серьезные вещи воспринимаются как нечто неоднозачное, смешное или недостойное внимания, а потом происходит трагедия.
Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты в руины. К слову, этот апокалиптичный фильм напрямую говорит нам о проблемах с экологией, которые мы тоже привыкли игнорировать.
Уверены, сюжет этого фильма напомнит вам два последних года. Итак, в разных странах люди постепенно лишаются чувств — каждого из пяти, одного за другим. Майкл и Сьюзан встречаются неожиданно и совсем не вовремя, но любовь всегда настигает нас нечаянно. Люди вокруг сходят с ума, они ослепли и не слышат, они лишены чувств, что же останется, когда пропадет последнее?