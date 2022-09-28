Три фильма про конец света, которые точно стоит увидеть

Новости с каждым годом звучат все страшнее и страшнее, однако фильмы про конец света не перестают терять своей актуальности. "Рамблер" расскажет про три фильма, посмотрев которые, вы сможете выбрать свой идеальный апокалипсис.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Не смотрите вверх"

кадр из фильма

Астрономы открывают новую комету и, рассчитав ее траекторию, узнают, что через полгода она столкнется с Землей и уничтожит ее. Ученые с трудом добиваются встречи с президентом США, но к их предупреждению относятся с недоверием. Тогда они решают выступить на популярном ТВ-шоу, но и там их воспринимают с недоверием. В целом, это фильм про нашу реальность, в которой серьезные вещи воспринимаются как нечто неоднозачное, смешное или недостойное внимания, а потом происходит трагедия.

"2012"

кадр из фильма

Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты в руины. К слову, этот апокалиптичный фильм напрямую говорит нам о проблемах с экологией, которые мы тоже привыкли игнорировать.

"Последняя любовь на земле"

кадр из фильма