По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли фильм

Летом 2022 года главным предметом обсуждения в соцсетях был долгий судебный процесс между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Даже после того, как суды закончились, публика с интересом наблюдала за деталями процесса.

Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник" Кадр из фильма "Ромовый дневник"

Теперь телеканал Fox анонсировал экранизацию истории — картину назвали Hot Take: The Depp/Heard Trial. Фильм снят инди-студией MarVista Entertainment, специализирующейся на сериалах для онлайн-платформ и малобюджетных картинах.

На роль голливудского любимчика Джонни Деппа выбрали актера Марка Гапке («Говорящая с призраками»), а роль Эмбер Херд досталась Меган Дэвис («Американская история ужасов»).