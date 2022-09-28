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1 час назад

По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли фильм

Диана Товсепова

Летом 2022 года главным предметом обсуждения в соцсетях был долгий судебный процесс между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Даже после того, как суды закончились, публика с интересом наблюдала за деталями процесса.

По мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли фильм
Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник"Кадр из фильма "Ромовый дневник"

Теперь телеканал Fox анонсировал экранизацию истории — картину назвали Hot Take: The Depp/Heard Trial. Фильм снят инди-студией MarVista Entertainment, специализирующейся на сериалах для онлайн-платформ и малобюджетных картинах.

На роль голливудского любимчика Джонни Деппа выбрали актера Марка Гапке («Говорящая с призраками»), а роль Эмбер Херд досталась Меган Дэвис («Американская история ужасов»).

Ранее мы писали о том, что Хью Джекман вернется к Роли Россомахи.

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